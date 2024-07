Aguirre dio las explicaciones por el corte y planteó las alternativas

El corte de energía eléctrica que afectó a Ushuaia el pasado viernes durante aproximadamente 16 horas ha puesto en evidencia los problemas estructurales que enfrenta el sistema eléctrico de la ciudad. El ministro de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre, proporcionó a través de ((La 97)) Radio Fueguina explicaciones detalladas sobre lo ocurrido y las medidas que se están tomando para abordar y solucionar de manera definitiva esta situación.

Aguirre explicó que el apagón fue causado por un cortocircuito en una línea de media tensión ubicada a unos 50 o 60 metros de la usina de Ushuaia. Este cortocircuito provocó una descarga a tierra tan cercana a la usina que afectó todos los circuitos eléctricos y electrónicos, causando un apagón general de protección. «Lo que ocurrió fue un apagón generalizado durante varias horas, todo el día prácticamente, hasta la madrugada que pudimos reponer todo el servicio», detalló el ministro.

El proceso de identificación y reparación de la falla fue complejo. Los técnicos de la Dirección Provincial de Energía (DPE) tuvieron que revisar una por una las celdas de distribución para localizar el problema. Una vez identificado y reparado el cortocircuito, se comenzó a reponer el servicio eléctrico, tarea que se prolongó hasta las 8 de la noche. Sin embargo, ya con el 80% del servicio restablecido, una nueva falla eléctrica interna obligó a reiniciar el procedimiento, finalizando la restauración completa alrededor de las 2 de la mañana del sábado.

La antigüedad y falta de mantenimiento de los equipos de generación y distribución de energía en Ushuaia fueron factores determinantes en la magnitud del problema. «Son equipos que pueden llegar a fallar. El tema es que a eso se le suma las condiciones que hoy tenemos del parque de generación», señaló Aguirre. El parque de generación incluye una turbina principal Rolls-Royce de 2001 y otros equipos que también requieren mantenimiento y repuestos.

También abordó la histórica falta de inversión en infraestructura energética, criticando las gestiones anteriores. Explicó que el Fideicomiso Austral, vigente desde 2010 hasta 2020, no logró completar todas las obras necesarias para el sistema eléctrico de Ushuaia debido a la falta de fondos en los últimos años de su vigencia. Aunque se negoció un nuevo fideicomiso, este no prosperó. «Después de casi tres años de negociación, no fue posible», lamentó el ministro.

En busca de soluciones, la provincia intentó obtener financiamiento para proyectos de energía renovable y la construcción de una nueva usina. «Fuimos por un crédito externo para un parque eólico en Río Grande a través del Banco Asiático y a través del CAF, el Banco de Inversiones Latinoamérica», señaló Aguirre, pero estos proyectos aún están en proceso de aprobación.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía declaró una emergencia eléctrica y está priorizando licitaciones con fondos propios de la DPE para enfrentar la crisis. «Uno de los temas que primero atacamos en diciembre fue el pago de un equipo nuevo para Tolhuin, que también tiene un problema de infraestructura importante», informó el funcionario. Asimismo, se acordó con la empresa Siemens la construcción de un nuevo panel de control para la principal turbina, cuyo montaje está previsto para agosto o septiembre en Escocia.

La demanda energética en Ushuaia sigue en aumento, exacerbada por inviernos severos y una crisis de gas. En 2022, la demanda se situaba en 42 megavatios, pero este año ha crecido a casi 46 megavatios. «Con la crisis de gas que tuvimos, la baja de presión de los gasoductos tuvo que ver con que de un año para otro aumentó casi entre un 20% a un 25% el consumo de gas en los días de frío intenso», explicó Aguirre.

En resumen, Ushuaia enfrenta un desafío energético significativo, con un parque de generación obsoleto y una demanda creciente. El ministro Alejandro Aguirre delineó un plan de acción que incluye tanto soluciones inmediatas como proyectos a largo plazo para modernizar y ampliar la infraestructura energética de la ciudad, buscando garantizar un suministro eléctrico estable y fiable para todos sus habitantes.