Homenaje a los Convencionales que ya no están, pero siguen vivos en la memoria

Fueron diecinueve los hombres y mujeres que, entre enero y junio de 1991 tuvieron a su cargo la redacción de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego. De ellos, tenemos el privilegio de tener entre nosotros sólo a trece.

En los 33 años que han transcurrido desde aquel día histórico de la jura de la Carta Magna, han fallecido seis de ellos, Elena Rubio de Mingorance, Hernán López Fontana, Delia Weiss Jurado, Luis Andrade, Marcos Mora y Nestor Nogar.

El recuerdo de todos ellos –sin embargo- está muy fresco y quienes trabajaron a su lado pueden compartir con nosotros muchas de sus cualidades, sus vivencias y el modo como vivieron aquel tiempo, conscientes (o no) de estaban escribiendo en trazo grueso la historia de la provincia.

Desde su rol de Secretario de la Convención, Gustavo Blanco trabajó con ellos largas horas, extensas jornadas que le permiten hoy ser meticuloso en el relato de esos días, en el homenaje que comparte con radiofueguina.com, mucho más que una simple recordación.

Doña Elena (f.: 12/11/98)

Siempre refiriéndose a ellos con el afecto que transmite el llamarlos por su nombre de pila, Gustavo Blanco comienza refiriendo que “A doña Elena la conocía ‘de vista’ en la ciudad de Río Grande ya que fui al colegio con su hijo Óscar pero después recién la volví a ver después de las elecciones a convencionales constituyentes, cuando vino a Ushuaia y fue a ver dónde era el lugar donde sesionaría, la Escuela Nro 1”

“Doña Elena me pidió que colaborara con ella durante todo el tiempo que duró la Convención. Era una mujer muy responsable, muy inteligente con un carácter fuerte creo que fue un gran acierto de sus pares elegirla presidenta de la Convención”.

Gustavo Blanco, junto a Elena de Mingorance, el día de la jura de la Constitución.

López Fontana, Escribano y fierrero (f. 25/10/2010)

Gustavo sigue pasando las hojas de su memoria: “Al Escribano López Fontana, al querido Hernán López Fontana, sí, porque teníamos una pasión en común, el automovilismo”. “Él fue el primer presidente de la Asociación de Rally del Fin del Mundo, después lo reemplacé yo. Era un apasionado total del automovilismo, con decir que el sello de escribano tenía forma de tuerca”. Pero los fierros también dejaban tiempo para la política: “charlábamos mucho de la futura provincia porque él estuvo como legislador en el territorio y muchas veces me llamaba a su escribanía para compartirme sus ideas, hablaba de la futura provincia, del desarrollo del país, fue una gran suerte que resultara electo Convencional Constituyente”.

“Era una persona muy responsable, muy meticulosa –insiste Blanco– muy detallista muy apasionado también por el trabajo de la comisión Constituyente, fundamentaba muy prolijamente sus proyectos y sus disidencias”. “Es un gran amigo que se fue, lo extraño todos los días”, se emociona el exsecretario de la Convención.

Hernán López Fontana Rosa Delia Weiss Jurado

“Monona” Weiss Jurado (f.: 03/04/2019)

A la también Escribana Delia Weiss Jurado, no hubo nadie que no la llamara cariñosamente por su apodo de “Monona”. Blanco reconoce que “En los primeros días me costaba mucho llamarla así, me daba vergüenza, hasta que un día me dijo ‘a mí me tiene que decir monona, no me diga doctora’, entonces me animé y para siempre fue ‘Monona’ para mí, como para todos”.

Conforme al protocolo, Weiss Jurado fue la primera presidente de la Convención, por ser la de mayor edad, hasta que se nombraran las autoridades. Fue por ello la responsable de tomarles el juramento de práctica a los integrantes del Cuerpo en el momento de asumir la banca. En esos momentos de nervios y ansiedad, Gustavo Blanco se mantenía muy cerca de ella, colaborando en cada detalle. “Yo hacía de maestro de ceremonia, ahí tuve el honor de compartir el estrado con ella, fue una experiencia inolvidable, porque yo sentía que eran hechos trascendentales los que estábamos viviendo y ella lo asumía con una altura que me inspiraba mucho orgullo y respeto”.

Luis Lucho Andrade (f.: 25/04/2021)

El abogado Luis Andrade, antes de ser uno más de los redactores de la Constitución, tuvo un extenso desempeño en la Legislatura, donde coincidió muchas veces con nuestro entrevistado: “Teníamos un trato de conocidos, pero cuando vino como convencional Constituyente entablamos casi diríamos una amistad; muy buena persona, muy buen profesional, poniendo la palabra, discutiendo, trabajando sin descanso, como todos sus pares; durante los cuartos intermedio charlábamos mucho, de los fueguinos, de su Río Grande, teníamos amigos en común, recuerdo que él siempre decía ‘tengo el honor como fueguino de ser Convencional Constituyente’, era muy consciente del honor que significaba y buscaba estar a la altura”.

Los fallecidos Luis Andrade (izq) y Marcos Mora (der) junto a su par, el Convencional Ricardo Furlan

Marcos Mora peronista de ley (f.: 24/02/2022)

El contador Marcos Mora también provenía de Río Grande, donde fue uno de los referentes más identificados con el Peronismo o el Partido Justicialista: “No teníamos una amistad, pero charlábamos a veces cuando venía a Ushuaia, era muy peronista, yo lo cargaba por eso y lo tomaba con mucho humor, repetía ‘Viva Perón’ a cada instante, como imponiendo presencia con esa sentencia”. “Muchísimo y bien trabajamos con él en la comisión, también fundamentaba y era áspero, muy áspero con su discurso”.

También en la Convención Constituyente había lugar para las chicanas y las diferencias partidarias, mucho más con un peronista convencido: “Marcos Mora nos hacía reír mucho –repasa Gustavo con humor– porque cuando, a veces, pedía un cuarto intermedio y no se lo concedían, entonces a modo de revancha decía ‘ah bueno, me van a escuchar’ y hablaba fuerte y rápido sin parar, tanto que las taqueras (las taquígrafas) desesperadas me decían ‘Gustavo hacéle seña, que baje un poquito el acelerador’”.

Don Néstor (f.: 26/03/2023)

“A Don Néstor Nogar lo conocí en Río Grande, cuando él era intendente y yo compañero de su hijo Omar, cuando visitábamos su comercio, Montecarlo, nos llamaba a su oficina para charlar largos ratos”, disfruta Gustavo Blanco con el recuerdo de personas de las que mucho se pudo aprender.

Convencional Néstor Nogar,

“De la Convención, lo recuerdo siempre preocupado porque todo estuviera en orden, le obsesionaba que diéramos buena imagen; cuando tocó sesionar en Río Grande fuimos con Don Néstor a ver el lugar de la sesión, el salón de usos múltiples del edificio Los Yaganes, entonces surgió el problema de la falta de mobiliario, sin dudarlo un instante se fue a su mueblería a buscar lo necesario, fue prestando cosas para para armar el recinto y así se pudo hacer todo sin problemas”.

Fundada la Provincia, Néstor Nogar siguió ligado a la política y a la función pública, sin dejar nunca de atender su comercio. En esa, su oficina en la planta alta, atesoraba recuerdos de la Convención y todos quienes compartieron minutos con él lo escuchaban preocupado por la situación de la Provincia y por la falta de cumplimiento de grandes tramos de la Carta Magna.

Así también lo recuerda Gustavo: “Después de que se alejó de la política, tuvimos largos diálogos, personalmente o por teléfono. Cada sábado recibía su llamado, hablaba de la realidad de Tierra del Fuego, si se habían reglamentado todos los artículos de la Constitución, diría que le angustiaba mucho ese tema”.

Como el correr de las páginas de un libro de bitácora, mucho se puede saber y aprender de aquellos Constituyentes, los que están y los que nos han dejado.

Para el Director Parlamentario, Gustavo Blanco, todas fueron enseñanzas, todos dejan su legado y sus anécdotas de hombres comunes a los que les tocó un rol casi de próceres, al que supieron honrar con su capacidad, pero mucho más con su compromiso.

Honor a todos ellos, los redactores de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego.

Gracias Gustavo Blanco por compartirlo.