Se realiza la charla sobre prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, el principal de Bomberos Voluntarios Río Grande, Diego Almaráz, indicó que la charla será este sábado 15 de junio, a partir de las 14 horas, en instalaciones del destacamento N°2 de la Margen Sur, ubicado en Wonska y Orozky.

“Vamos a estar dando una capacitación sobre los peligros del monóxido de carbono -sostuvo el referente-. En esta época, en la que estamos teniendo de frío todos, nos calefaccionamos un poquitito más de lo habitual, por eso los peligros que conlleva esta utilización en demasía de la calefacción, que hace que nosotros no tengamos en cuenta algunas cosas, como el mal uso, falta de mantenimiento de los calefactores”.

La idea del encuentro es que los participantes puedan sacarse algunas dudas respecto a este peligro, que se acrecienta esta época en esta época: “Lamentablemente, el mal uso de algunos calefactores y el peligro que conlleva el monóxido de carbono, hace que podamos perder la vida, por eso enfocamos este tema en esta época, para que los vecinos puedan tener las recomendaciones, pero sobre todo que tengan el mantenimiento adecuado los calefactores”.

A su vez, Almaráz detalló los síntomas que pueden ser indicio de una intoxicación de esta clase. “Ante varios síntomas que puedan presentar en su salud, mareo, náuseas, dolores de cabeza, vómitos, esto puede mostrar que hay alguna calefacción o hay algo que está funcionando mal dentro de la vivienda”, expuso el bombero, y agregó que “ante estos síntomas nosotros le vamos a explicar qué es lo que tiene que hacer, pero tienen que ventilar el lugar, llamar a los servicios de emergencia y hacer el correspondiente mantenimiento de alguno de los calefactores, que sin duda está funcionando mal”.

En esta línea, el especialista destacó que “si esto pasa y los vecinos o habitantes esa vivienda lamentablemente no se dan cuenta, lamentablemente, pierden la vida, por eso es importante hacer el mantenimiento ahora, en esta época que estamos teniendo temperaturas muy bajas, con sensaciones térmicas de hasta 14 grados bajo cero”.

“Tenemos que empezar aunque sea con uno o dos calefactores, porque el mantenimiento del servicio técnico con un gasista matriculado es caro, lo sabemos, pero estamos hablando de la vida prácticamente”, expuso.

Asimismo, Almaráz subrayó que se debe evitar calefaccionar los espacios con las hornallas o el horno de la cocina. “No es recomendable dejar prendida las hornallas o el horno, la verdad que la mala combustión o los gases que liberan las hornallas, si no hay una buena ventilación, hacen que esos gases se acrecientan, entonces no es lo recomendable calefaccionarse con hornallas -comentó el bombero-. Los calefactores tienen el tiro balanceado, entonces ingresa aire limpio de afuera y la parte de monóxido de carbono lo exhala hacia afuera, y por eso es una calefacción limpia. Lo que utilizamos con hornallas no es lo recomendable, porque esos gases no están siendo liberados, sino que están quedando dentro de la vivienda, entonces no es lo recomendable”.

La charla informativa será hoy a partir de las 14 horas, en instalaciones del destacamento número 1 de la Margen Sur. Los interesados tienen que ingresar a la página de Facebook de bomberos voluntarios, donde está el flyer con el link y toda la información para completar los datos básicos . Luego, los organizadores se comunicarán para confirmar la vacante.