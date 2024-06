Rocío Ledesma, la judoca que nos enseñó que no hay imposibles con voluntad y apoyo

En agosto Rocío participará en los Juegos Paralímpicos 2024, los primeros a los que clasifica en su disciplina, el Judo. Su disminución visual nunca fue un impedimento para su vida, ya que incluso tuvo varias incursiones en los deportes convencionales hasta que se incrementó su ceguera. La realidad fue derivando en esta oportunidad especial de representar a la provincia y a nuestro país en la máxima competencia internacional.

Acompañada por su familia y especialmente por su madre María Elena Duré, la judoca fueguina, junto con su gran compañera, la señora María Elena, visitaron el estudio de ((La 97)), con el fin de relatar la historia de la joven deportista.

Comenzó a practicar Judo alrededor de los seis años, en la escuela de su tío cuando vivía en Corrientes, donde asistía junto a su hermano. Hoy, generalmente entrena en Buenos Aires, con el equipo de la selección nacional.

En la columna radial «Chicos que Crecen» que se transmite todos los martes a las 09:00 en ((La 97)) Radio Fueguina, relató que “hacía danza clásica y mi profe viajó a hacer una capacitación, así que estaba todo el día dando vueltas en casa. Mi mamá me dijo que como mi tío no tenía alumnos y yo no tenía profe tenía que ir a Judo”. Agregó que “después encontré un club que estaba a una cuadra de mi casa y seguí entrenando con mi hermano hasta que nos vinimos a la isla, y acá también encontré Judo y empecé a entrenar en la Escuela Municipal en el año 2007”.

Algunos años después descubrió el deporte Paralímpico: “Hasta 2012, que descubrí el paralímpico, siempre entrené con los chicos convencionales, entrené y competí. He llegado a tener logros nacionales, provinciales y regionales en Judo en convencional. De hecho, en los juegos EPADE de 2012 me contaba mi profe que los técnicos a las chicas que luchaban conmigo les decían que estaban buscando técnicas que puedan hacer sin generar un desequilibrio que yo les pueda adivinar el lance, entonces ya sabían que yo estaba entrenada en esto de adivinar los agarres, según la forma en la que me tironeaban la ropa”.

“He llegado a competir en los Juegos Evita, competí en atletismo. Hasta que me dijeron que también había gente incursionando en el atletismo paralímpico por acá, yo competía en carrera, en salto y en lanzamiento de bala, hice un tiempo Torball, así que tengo medallas de todo tipo”, agregó Rocío.

En diálogo con Marita Romero en el programa radial «Un Gran Día», la joven además resaltó el rol de su madre en el acompañamiento y el día a día de una familia con 5 hijos. “Es mamá pulpo porque somos cinco chicos, ya no tan chicos. Yo soy la mayor, después son cuatro más, así que la verdad que yo valoro mucho eso, que siempre además de mi apoyo, siempre también era vivir con cinco niños, y cada uno con sus propias particularidades como son en las familias numerosas”, explicó la deportista.

Nota completa: