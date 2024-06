Río Grande con problemas de abastecimiento de agua potable

En conversación con “Radio Noticias”, el director General de Obras Sanitarias del Municipio , Alberto Ibarra, destacó los casos de congelamiento de cañerías e inconvenientes en algunas arterias importantes de Río Grande de la ciudad.

El funcionario señaló que “producto de las temperaturas bajas lo que está pasando es que la gente, y esto lo hemos comprobado, mayormente dejan las canillas abiertas, y eso ha producido una disminución de los niveles de la cisternas que son los lugares donde tenemos la distribución en la ciudad, lo que ha provocado una alarma en la provisión”.

A su vez, remarcó que “es necesario bajar la presión para poder recuperar niveles normales de distribución del agua”. “Esa situación de las bajas temperaturas ha hecho que la gente reaccionara de esta forma -expuso el director-. Nosotros le pedimos por favor a la gente que no deje las canillas abiertas, que en los casos que tenga algún sector de la casa que esté desprotegido, digamos, o esté la intemperie y no tenga la aislación térmica que corresponda, que se asesore o que recubra con algún material aislante térmico, para evitar dejar las canillas abiertas, porque nos perjudicamos todos y es una situación que no deseamos”.

Por otra parte, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el funcionario de Obras Sanitarias mencionó que se ha generado una situación récord de producción de agua potable pero aún así no se logra mantener el volumen necesario: “Estamos teniendo una producción en la planta potabilizadora de agua por sobre un récord histórico, estamos en los 1900 metros cúbicos por hora, eso es lo que estamos produciendo, y como el consumo se ha incrementado, producto de las inclemencias del tiempo, ha provocado una disminución la cisterna, y no logramos recuperar el nivel normal que debe tener la cisterna para que no haya problema”.

En razón de esto, Ibarra explicó que se ven disminuidos los niveles de agua en sectores como Chacra XIII y Chacra IV, que “abastecen a Vapor Amadeo, Barrio Los Cisnes, Chacra XI, Aires del sur, parte de Chacra II, Barrio Policial , YPF, La Estancia y San Martín Norte. “Son los puntos críticos que tenemos, y por eso nos obligó a tomar esta medida para que no nos desabastezcamos de agua”, informó Ibarra.