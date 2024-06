Recomendaciones para conducir en caminos con nieve

Las nevadas en varias provincias del país provocan que muchas rutas presenten baja adherencia por la presencia de nieve, hielo y/o barro sobre la calzada. Por esta situación, los conductores deben extremar las precauciones al circular para evitar incidentes.

Para realizar una conducción segura y responsable, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda:

• Consultar las indicaciones de las autoridades competentes sobre la accesibilidad y el estado de las rutas y calles.

• Verificar la obligatoriedad de uso de neumáticos con clavos y/o de invierno o de cadenas (vehículos livianos y de carga).

• En el caso de grandes nevadas, seguir la huella dejada por vehículos que circularon anteriormente.

• No realizar maniobras bruscas como frenar, acelerar repentinamente, girar bruscamente el volante o maniobras temerarias como adelantamientos indebidos.

• Aumentar la distancia entre vehículos ya que el frenado será mucho más progresivo.

• ⁠Utilizar anticongelantes en el radiador y en el limpiaparabrisas.

• No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficientes.

• ⁠Siempre encender las luces bajas. Si está nevando, encender los faros antiniebla.

• ⁠En caso de calzada con nieve se desaconseja el uso de motocicletas. Ante el imprevisto de tener que circular en moto, usar casco, ropa térmica y algún elemento reflectante para ser visibles. Además, conducir a muy baja velocidad, realizar maniobras suaves y evitar las zonas con sombra, por probabilidad de hielo sobre la calzada.

A su vez, el organismo nacional recuerda a todos los conductores que deben respetar siempre las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad establecidos por normativa, no tomar alcohol antes de manejar y no perder la atención al camino por distracciones como el uso del teléfono celular.

Por último, es importante –y obligatorio- trasladarse con la documentación requerida y que todos los ocupantes de los vehículos utilicen el cinturón de seguridad correctamente ajustado, abrochado y la silla infantil para los menores de 10 años.

