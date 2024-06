Pollo rebozado: descubra la receta del icónico pollo a la americana

El pollo rebozado es un aperitivo que seguro que tiene seguidores de culto. El plato goza de una popularidad duradera. Por eso no es de extrañar que cada vez más establecimientos de restauración lo incorporen a sus menús. ¿Cómo añadir con éxito el pollo empanado a su menú? Le diremos cuál es el mejor empanado crujiente para el pollo empanado. ¿Cuál es el secreto de un rebozado crujiente y apetitoso? Aquí tiene una receta de pollo de eficacia probada que siempre sabe igual de bien.

El empanado crujiente: un ingrediente clave

El pollo a la americana se caracteriza por un rebozado perfectamente dorado con una apetitosa textura deshilachada que recuerda a los copos de maíz. ¿Cómo se consigue este efecto? Simplemente utilice una solución de rebozado para catering ya preparada. El empanado preparado para el pollo garantiza el efecto deseado. ¿Cómo elegir el mejor?

¿Empanado crujiente en casa? NO para catering

Seguro que ha visto muchas recetas del llamado pan rallado casero. Sugieren utilizar pan rallado, leche, harina de trigo y de patata, huevo y copos de maíz. Estas recetas pueden utilizarse en casa, pero no sirven para la restauración. En este caso, es aconsejable recurrir a soluciones profesionales desarrolladas específicamente para la restauración.

Empanado crujiente de catering para pollo

A la hora de elegir un rebozado para pollo ya preparado, preste atención a algunos aspectos importantes. En primer lugar, que el rebozado esté dedicado al sector de la restauración. Esto garantizará que su receta y preparación han sido desarrolladas para que el producto pueda utilizarse con éxito en un establecimiento de catering. En segundo lugar, elija un rebozado que no requiera la adición de ningún ingrediente adicional: huevos, especias, copos de maíz. Esto no sólo reducirá el tiempo de preparación, sino también los costes. En tercer lugar, opte por un recubrimiento que sea versátil. Esto significa que puede utilizarlo no sólo para todas las versiones de pollo, ya sean suaves o picantes, sino también para el pescado.

Pollo rebozado – rebozado y consejos de Holly Powder

El fabricante líder de empanado Holly Powder acompaña el producto con una sencilla receta para conseguir un delicioso pollo empanado, perfectamente crujiente y jugoso. Gracias a las instrucciones detalladas, podrá preparar fácilmente trozos de pollo empanado con una textura crujiente y un color dorado. Siguiendo las instrucciones paso a paso, conseguirá inmediatamente el resultado deseado. Ni siquiera necesita experiencia gastronómica. El pollo empanado lo puede preparar cualquiera.

Receta de pollo empanado

He aquí una receta sencilla y probada para obtener los mejores nuggests, que son trozos de pollo empanados.

Necesitará

un filete de pollo, cortado en rodajas y marinado en adobo Holly Powder

recubrimiento de catering Holly Powder

agua fría

freidora para freír el pollo

Coloca los trozos de pollo marinados en un colador sumergido en agua durante un rato. Utilice unas pinzas para mantener las manos secas. Escurra la carne y pásela a un recipiente con el recubrimiento. Tocando los trozos de carne a través del recubrimiento, levántelos con cuidado y sepárelos.

Empezar a rebozar: coger los trozos de pollo y rebozarlos, presionarlos y darles la vuelta para que el rebozado rodee la carne por todos los lados. Repita este proceso 6 veces. Sujetando los trozos de carne con los dedos, sacuda el exceso de rebozado golpeando las muñecas 3 veces. Sumerja la carne en agua por segunda vez. Repetir todo el proceso sin presionar.

Colocar los trozos de pollo rebozados en una cesta de freír para que no se peguen unos a otros. Precalentar la freidora a 170 grados Celsius. Sumerja la cesta en la grasa y fría el pollo durante unos 3,5 minutos. Después de freír, es mejor escurrir el pollo y colocarlo en una ventana para calentar.

Un empanado crujiente de pollo del que puede estar seguro

Utilizando una solución ya preparada y una receta de eficacia probada, puede estar seguro de que el pollo preparado de esta forma no sólo tendrá un buen sabor, sino también un aspecto apetitoso. Empanado según las instrucciones, el rebozado se adhiere a la carne, se deshilacha durante la fritura y adquiere un agradable aspecto crujiente y un color perfectamente dorado.

Pollo rebozado crujiente: la base de muchos platos

Con el pollo rebozado se pueden preparar muchos platos deliciosos y populares. Es perfecto como acompañamiento de hamburguesas, tortillas, ensaladas e incluso gofres secos. Al preparar un menú a base de pollo empanado, también merece la pena complementarlo con la opción de pedir pollo escalfado. Esta versión más sencilla de este aperitivo tiene muchos adeptos y es estupenda como plato para llevar.