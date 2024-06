Natalia Gracianía: “Han tardado seis meses en darles las herramientas al Presidente”

La legisladora Natalia Gracianía de Republicanos, partido alineado con el oficialismo nacional, compartió su satisfacción por la reciente aprobación de la _Ley de Bases en el Congreso de la Nación. Habló –además- de temas espinosos como la reforma constitucional en la provincia y la legislación sobre el aborto.

“La verdad es que para la Argentina es necesario este paquete de leyes que fue aprobado finalmente después de seis meses de discusión realmente es increíble el tiempo que pasó pero estamos con muchísimas expectativas porque estos son los cambios estructurales que necesita el país eran las herramientas que el Presidente de la Nación necesita justamente para poner en marcha de una vez por todas justamente al país y sacarlo adelante”, celebró la parlamentaria.

Agregó que “es muy promisorio lo que se ha logrado y es el comienzo justamente de todo lo que tiene planeado el Presidente de la Nación para poder llevar adelante los cambios fundamentales tan necesarios en la Argentina la verdad es que para nosotros es muy importante lo que sucedió el jueves en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, era lo que estábamos esperando”.

Compartió la legisladora que “estamos realmente muy contentos y con muchas expectativas porque creemos que también Tierra del Fuego se va a ver beneficiada con esta posibilidad de nuevas inversiones de atraer justamente con este nuevo paquete y estas posibilidades de nuevos inversionistas y esperamos realmente que esto se pueda dar a partir de esta aprobación”.

Natalia Gracianía le restó importancia al trasfondo ideológico que se planteó en esta discusión parlamentaria y animó a mirar los tiempos en ciernes. “No queremos cargar las tintas sobre todo lo que sucedió durante todo este tiempo, pero nunca había pasado que a un Presidente le tardaran tanto en aprobarle un paquete de leyes necesarias para poder empezar a gobernar”.

Reparó en que “más allá de eso, el Presidente de la Nación Javier Milei junto con el equipo que lo acompaña, ha trabajado arduamente, a pesar de la dilación que se dio en poder aprobar la ley bases, para cambiar muchas cosas, creo que se ha logrado mucho durante este tiempo y ahora con estas leyes se va a lograr justamente también generar estos cambios estructurales que son parte de la plataforma que lo llevó Javier Milei a la Presidencia de la Nación”.

Reforma constitucional fueguina

Consultada si Republicanos Unidos, el partido que responde a La Libertad Avanza de Javier Milei en el orden nacional, participará de la reforma constitucional de Tierra del Fuego, Natalia Gracianía recordó que “hemos manifestado desde un primer momento nuestra postura respecto de la reforma constitucional, la hemos mantenido en el tiempo a esta postura, pero entendemos que si hay una convocatoria, por supuesto que en nuestro espacio político, tanto como Republicanos como La Libertad Avanza, vamos a participar, vamos a plantear nuestro propio proyecto de Constitución.

“Si se hace la convocatoria –adelantó- vamos a aportar nuestras ideas y nuestra visión respecto de los temas que serán debatidos y que intentarán ser reformados en esta Convención Constituyente; no tenemos por qué no hacerlo más allá de nuestra postura que como decía, la hemos mantenido desde un principio y hemos sido consecuentes con esta postura de entender que no es el momento para una convocatoria por los costos que ésta implica pero si la ley, como sigue en vigencia se pone en marcha la convocatoria por supuesto que vamos a participar vamos a plantear nuestro propio proyecto”.

Demografía argentina en baja

La parlamentaria fueguina fue preguntada sobre la caída del 36% de la natalidad en la Argentina según expone un informe conocido el viernes. “Son números preocupantes –introdujo- yo creo que tenemos que trabajar mucho en la concientización, en el acompañamiento de aquellas mujeres que por ahí pasan embarazos vulnerables estamos trabajando mucho desde el 0800 VIDA que es el 0800 333 1148 es un número a nivel nacional que acompaña a mujeres con embarazos en situaciones de vulnerabilidad, embarazos inesperados embarazos no buscados, y es una herramienta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para acompañar pero creo que desde el Estado nacional también están siendo implementadas herramientas acompañar aquellas mujeres que transitan estas situaciones pero me parece que es un tiempo como para poner nuevamente en valor la vida es una de las premisas fundamentales de este Gobierno nacional de La Libertad Avanza”.

La abogada riograndense agregó que “desde Republicanos nosotros creemos que el derecho a la vida es el primer derecho que debe ser respetado y creemos que hay mucho por hacer en acompañar, en difundir, en volver a poner en valor la vida del ser humano”

“Por supuesto –tomó posición- nuestra postura es contraria a la ley del aborto esto es sabido, pero más allá de eso creemos que hay muchas cosas por hacer mientras tanto y sobre todo también hay que trabajar mucho en cuidar a la vida desde el momento de la concepción durante estos primeros años de vida porque esto es lo que va a generar generaciones fuertes, generaciones bien preparadas, generaciones con todo lo que necesitan para poder defenderse en la vida”.

“El bebé también es dueño de su cuerpo”

Natalia Gracianía, como mujer y como evangélica, derribó el principal argumento del movimiento abortista que sostiene que la mujer es dueña de su cuerpo.

“Las mujeres necesitan ser acompañadas para poder decidir seguir adelante con esa vida que llevan en su vientre entendiendo que es una vida que más allá de que depende de la mujer, es una vida autónoma es una vida que merece la oportunidad de vivir, porque el bebé también es dueño de su cuerpo”.

“Más allá de que está en el cuerpo de su mamá –agregó Gracianía- es una vida que necesita durante estos nueve meses de su mamá, si bien posteriormente va a tener una vida autónoma pero necesita de su mamá durante esos nueve meses para poder para poder venir a este mundo”.

“Entendemos –transmitió la legisladora de extracción religiosa- que son dos vidas que no es solamente la vida de la mujer sino que es la vida de la mujer y la vida que ya lleva en su vientre y que es muy importante entender justamente que estamos hablando de dos vidas y que es necesario generar políticas de Estado para acompañar esas dos vidas y para que tengan la oportunidad tanto la mujer como el bebé que viene en camino de ejercer todos sus derechos, sobre todo el primero y más importante que es el de la vida”.

Energías alternativas

También la legisladora Gracianía participó del conversatorio sobre hidrógeno verde impulsado por el Consulado General de Chile en Río Grande y la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional. “Nosotros creemos que realmente es muy importante el poder seguir explotando aquellos recursos que tenemos, especialmente el gas, pero también enfocarnos justamente en la sustentabilidad de los recursos en las posibilidades que se abren justamente con las energías sustentables y todo lo que se está empezando a hablar también respecto del hidrógeno verde”.

“Creemos que hay muchas posibilidades en la provincia de Tierra del Fuego de que las riquezas que tenemos las podamos explotar y que realmente nuestra provincia pueda con todas esas riquezas que tiene salir adelante y pensar no solamente en un mejor presente sino también en un futuro realmente promisorio y ser un lugar que sea mirado justamente como un lugar para aquellos inversionistas que miren con interés esta nuestra tierra”, finalizó Gracianía.