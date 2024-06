Nación no envía los anticonceptivos y la Provincia destina fondos para garantizar las prestaciones

La subreferente del programa de salud sexual de la provincia, Dra. Verónica Baroni, resaltó que se está dando respuesta a la demanda a partir de compras realizadas por el Gobierno de Tierra del Fuego. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, explicó que “el Ministerio de salud de la Nación no ha mandado métodos en los últimos meses y el Gobierno provincial da respuesta a esto haciendo compras”.

Agregó que “se han comprado implantes isotérmicos, como venía se haciendo pero se ha reforzado la compra, porque ya no se recibe de Nación, ha comprado medicación para sostener la ley, para que las personas gestantes puedan interrumpir un embarazo de forma adecuada, con medicación, controlada como corresponde, y está comprando preservativos, que tampoco se han mandado, así que la provincia está dando respuesta a esto”.

En este marco, la médica remarcó los problemas que se podrían generar ante un desabastecimiento de estos insumos: “Afecta en muchísimos aspectos, primero porque sabemos que la mujer es la responsable de los métodos anticonceptivos en general, del cuidado y de decidir no querer tener un embarazo, y si yo vengo al CAPS y no hay el anticonceptivo, que esté tranquila, confiada, como tenía todos los meses, y llego uno o dos días antes de tener las pastillas o que me tenga que aplicar el anticonceptivo inyectable, que se tiene que aplicar en una fecha , y cuando llego no hay stock, la verdad que se genera una situación”.

Asimismo, mencionó que la crisis económica que se vive en nuestro país torna la situación más delicada, debido a que “la medicación no es barata, es cara, y si hay gente sin trabajo, sin posibilidades de comprar, la verdad es que eso dificulta un montón”.