Mario Ferreyra: “La Constitución provincial refleja el espíritu del pionero fueguino”

El ingeniero Mario Félix Ferreyra destacó la importancia y el espíritu de la Constitución Provincial de Tierra del Fuego, resaltando el trabajo de los convencionales constituyentes y su impacto en la convivencia y progreso de la sociedad.

Ferreyra fue convencional constituyente y corredactor de la Carta Magna Provincial, Constitución que cumplió 33 años de vigencia.

El Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional fue reconocido por el Gobierno de Tierra del Fuego en su carácter de Convencional Constituyente.

“En primer lugar, un recuerdo para todos los convencionales constituyentes que ya no están, que han fallecido y que hicieron grandes aportes a la convención constituyente, no sólo en el aspecto de la redacción de la Carta Magna de la provincia, sino también creando un ambiente de convivencia entre los convencionales que permitió un hermoso trabajo”, expresó el ingeniero Mario Ferreyra.

Agregó que “más allá de no haber estado de acuerdo con algunos puntos que fueron votados por el partido mayoritario por ser mayoría y que no nos pudimos poner de acuerdo en general, creo que la constitución de Tierra del Fuego de alguna manera refleja en su espíritu aquello que los pioneros, los de la época de la calefacción, llamémosle a leña, de cuña, hacha y golpe, después vino la actividad petrolera en la década del 50 y después a los pioneros industriales jóvenes que se asentaron en Tierra del Fuego arriesgando todo también, buscándose un futuro”.

Entendió que “la Constitución refleja ese espíritu del pionero, el espíritu del que viene a asentarse por cariño a esta tierra y no por la búsqueda de un trabajo que lo saque de alguna penuria económica. La Constitución siempre es un documento donde están las reglas de convivencia, las reglas de gobierno, las reglas que establecen los derechos y garantías de cada ciudadano, la forma de elegir a representantes, lo que abarca el territorio y también están escritas aquellas esperanzas como iniciativas de carácter legislativo que deben adaptarse después para el progreso de nuestra sociedad”.



Consideró que “todo eso está, no se ha podido poner en marcha todo, pero recién cumple 33 años, todavía es muy joven y creemos que las generaciones futuras van a poder realizar el trabajo que la nuestra constitución tiene como proyecto para todos los fueguinos. Yo estoy contento, me siento feliz de compartir con todos los convencionales constituyentes de vez en cuando algún diálogo, integramos un grupo y mantenemos contacto en el sentido de sostener ese espíritu positivo con el cual fue jurada nuestra constitución”.

Consultado sobre la Reforma Constitucional, Ferreyra confió que “no tengo una opinión formada porque todavía no me he podido hacer del proyecto. Ojalá que alguien me lo dé para leer, así yo puedo opinar con propiedad, mientras tanto sería una opinión hasta irresponsable diría yo”.

(Colaboración: Ramón Taborda Strusiat)

