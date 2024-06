La semana comenzará con temperaturas bajo cero

Tras el helado fin de semana, las condiciones climáticas no parecen mejorar en el inicio de la semana, según indicó el meteorólogo de ((La 97)) Radio Fueguina, Jorge Arias.

El Servicio Meteorológico Nacional informó a las 06:00 de la mañana de este lunes que que la temperatura era de -7° C, mientras que la sensación térmica era de -13° C. Las mismas no aumentarán abruptamente en la jornada de 10 de junio, ya que se esperan sensaciones térmicas muy bajas, como así también «heladas matinales». En tanto, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima de este inicio de semana será de -1° C.

En tanto, el meteorólogo Jorge Arias informó que las condiciones no mejorarán para este martes, ya que habrá «tiempo frío, con baja sensación térmica», agregando nuevamente las «heladas matinales». Asimismo, Arias resaltó que la temperatura mínima de este 11 de junio será de -5°C, mientras que la temperatura máxima será de -2°.

