La provincia no participará de los Juegos Evita y anuncian juegos patagónicos 

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el subsecretario de Desarrollo Deportivo de Río Grande, Marcos Callata, manifestó tristeza por los recortes de presupuesto aplicados desde la gestión presidencial de Javier Milei. Además, anunció que en este 2024, las provincias patagónicas no participarán de los Juegos Evita pero sí organizarán una competencia en reemplazo.

“Hubo un reajuste para estos Juegos Evita 2024, tanto para lo que son los deportes individuales como colectivos, hay un ajuste importante, del 100% pasamos a un 50% tanto en disciplinas colectivas como individuales, también la eliminación directa de los juegos evita para adultos mayor”, indicó el funcionario, y agregó que “el panorama no es alentador para poder participar de este año”.

Asimismo, remarcó que el las provincias patagónicas se pusieron de acuerdo para no participar y plantearon una alternativa a la competencia: “Entre todos los secretarios del deportes de la Patagonia se decidió no participar de los juegos evitas 2024 porque no tenemos el financiamiento al 100% de Nación, que es una recorte importante que hace Nación. No nos olvidemos que con esta ayuda económica que hace la Secretaría de Deportes de la Nación se paga el traslado, el transporte interno, alojamiento, racionamiento y, la verdad, que es un gasto necesario que necesita la provincia para poder llevar adelante la delegación completa y poder participar de los Juegos Evita”.

“Todas las provincias patagónicas tomaron la decisión de no poder participar de estos juegos tan importantes porque no vamos a poder costear los costos -sostuvo el funcionario-. Es la primera vez que pasa algo así, por eso nosotros como provincia patagónica y todas las provincias patagónicas vamos a trabajar para poder continuar con este espíritu competitivo, social y recreativo, y poder formar unos juegos 2024 dentro de las provincias patagónicas”.

Respecto de esta nueva competencia para reemplazar los Juegos Evita en la Patagonia, Callata señaló que la intención es concretar el certamen en el corriente año, para lo cual están trabajando las provincias con el objetivo de garantizar la infraestructura y gestiones necesarias.

“Vamos a trabajar entre todas las provincias que quieran participar de estos juegos adaptados a esta situación que estamos atravesando, así que todos los secretarios de deportes de la Patagonia están trabajando en la infra adecuada para poder llevar la competencia en sí, tanto en deportes de combate, individuales y colectivos”, expuso el subsecretario.

En este marco, el funcionario se manifestó con tristeza ante los recortes de fondos nacionales para los Juegos Evita: “La verdad que es un clima de tristeza porque estos juegos son tan importantes que se vienen desarrollando hace 75 años y que se corte ese espíritu, más que nada por los pibes, porque esto también permite que muchos chicos y chicas viajen la primera vez, conozcan el mar, hagan una relación con otras provincias, no nos olvidemos que los Juegos Evita son organizados por distintas asociaciones federaciones y también es una oportunidad para captar atletas y poder participar en otras provincias y poder seguir con su desarrollo deportivo”.