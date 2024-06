La mamá de Sofía reveló insólitos detalles de la infructuosa búsqueda

Desde que se conoció la noticia, de gran impacto público, de la desaparición de un pequeño de tan solo 5 años en la provincia de Corrientes, el nombre de la niña Sofía Herrera, desaparecida en Río Grande hace demasiados años, nuevamente recobró notoriedad pública.

Es que ahora, ante cada desaparición, se pone en marcha un intenso operativo de búsqueda que lleva el nombre de “alerta Sofía”, implementada por el Ministerio de Seguridad, y que se “dispara” cuando algún menor de 18 años es reportado como desaparecido o en peligro.

María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, a propósito de que el nombre de su hija vuelve a estar en los principales medios informativos del país, en ((La 97)) Radio Fueguina formuló una actualización de novedades en la causa por la búsqueda de Sofi, que, a decir verdad, no arroja demasiadas noticias.

“El primero que tiene que actuar es el ministro de Seguridad de la provincia y el jefe de policía, que son los que los que mandan en cada provincia. Ellos son los que tiene que actuar rapidísimo en caso de un nene o de una nena desaparecida. Se pueden actuar lo antes posible en las primeras horas” resaltó María Elena sobre la reciente alerta Sofía.

La madre de Sofía reconoció haber depositado “mucha esperanza” en una actualización de la imagen de la niña que propuso implementar la Policía Federal haciendo uso de la muy conocida y utilizada inteligencia artificial. Sin embargo, según relató, “resulta que cuando la Policía Federal de Buenos Aires nos manda la foto, era un desastre. No era mi hija, no tenía ningún parecido”.

Dio cuenta de una reunión con la gente de la Fiscalía, con su representante legal el Dr. Francisco Ibarra, y con la jueza, donde “les decimos que esa foto no tenía ningún parecido con Sofi”. María Elena confirmó que, insólitamente, “la Policía Federal lo hace así de manera casera, digamos, porque lo hace con una tecnología así no más, no tiene ningún software que tenga inteligencia artificial”. Al respecto, señaló que los policías adujeron que es una tecnología “que es carísima, y que el país todavía no lo trajo. Así que ahí quedamos” se lamentó.

Más surrealista aún, asombrada consignó que a Sofía “le habían hecho los ojos bizcos, que Sofi no tiene los ojitos bizcos. Ellos decían que ellos la veían así, con los ojos desviados” resaltó al borde de la incredulidad.

En tanto, ahora se encuentran a la espera de una nueva colaboración de Alberto Suárez, “dibujante de la Policía Bonaerense y que trabajó en la causa ad honoren hace muchos años. Él iba a hacer la nueva actualización del rostro de Sofi, estábamos esperando porque él lo dibuja a mano y le lleva tiempo, por ahí lo lo deja al dibujo un tiempo para volver a retomarlo, a aclarar bien lo que está haciendo” según indicó.

Consultada sobre la posible fecha de culminación de esa imagen dibujada y actualizada del rostro de Sofía, tan solo dijo que “estamos a la espera, en estos meses ya iba a estar por salir la actualización”.

María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera.

La esperanza en la gente

Sin embargo, donde sí encuentra María Elena que se sigue trabajando, es “en datos que manda la gente, la gente por ahí ve una chica parecida y se comunica con nosotros, con la misma policía, manda fotos, manda todo lo que tiene y ahí se trabaja, se investiga”.

En ese contexto, dio cuenta de una investigación, infructuosa también, sobre una chica que la llamó insistentemente a través de redes sociales: “Me llamaba, me decía que era Sofía, me decía ‘soy yo mamá, soy Sofía’. Resulta que era algo que nunca pudieron localizar, porque se hizo desde una computadora que nunca encontraron nada”.

Abundó en el detalle de que la comunicación se establecía “como en un locutorio que había antes, una cosa así”. Pocas esperanzas albergó porque “era una persona que cambiaba mucho el nombre, por ejemplo, lo ponía más corto, lo alargaba, me llamaba a mí, a Fabián, teníamos muchísimos mensajes. Pero vos entrabas a ver ese Facebook que no tenía absolutamente nada, no tenía foto, no tenía nada. La verdad que no se pudo localizar a nadie”.

“La verdad que nosotros tampoco perdemos la esperanza de que en algún momento podamos llegar a donde está Sofi, a localizarla, o ella misma que por ahí se encuentra un parecido y nos llame. Puede pasar” sostuvo firmemente su esperanza, a pesar de todo, María Elena.

En Chile nadie sabe nada

Destacó asimismo la tarea y el acompañamiento del fiscal de la causa, el Dr. Pablo Martín Bramatti, con quien “estamos en contacto permanentemente, la comunicación está. El cambio es muy bueno, yo estoy en contacto permanente, el fiscal Bramatti es excelente, yo le mando un mensajito, él me dio su teléfono personal y enseguida me responde. También estoy en contacto con la nueva jueza, la verdad que es excelente ahora”.

Pero, reparó en que, aun en mejores condiciones, “lo que falta es que surjan resultados buenos, que sería encontrar a Sofi”.

Por último, la madre de Sofía Herrera dio cuenta de otra insólita situación que verificó en un reciente viaje que hizo a la República de Chile y ante la cual pidió realizar algunos trámites al respecto. Contó cuando el año pasado estuve en la ciudad de Porvenir, donde pudo hablar con la policía local, con la PDI y con los carabineros, “y la verdad que nadie conoce la causa de Sofi, Sofi puede vivir tranquilamente acá en Porvenir que nadie sabe, nadie tiene idea de nada en Porvenir. En Punta Arenas lo mismo”.

Esbozó una inicial explicación de tan sorpresiva realidad, en virtud de que “ellos (los policías chilenos) están constantemente cambiando, todos esos policías que están ahora no tienen ningún conocimiento. Yo hablaba con un fiscal que tenía la causa de Sofi en Punta Arenas y cuando lo llamé, me dijo que estaba de paso y que estaba trabajando en Santiago de Chile”.

Lo que concretamente pide María Elena es la reactivación de un convenio entre Argentina y Chile por la búsqueda de Sofi: “Que se vuelve a reactivar, que se vuelva a hacer ese convenio, sería muy importante. Yo cuando voy a Punta Arenas me reciben muy bien los medios, pero desde la Justicia no, no hay nada ni se hace nada” sentenció. Aunque dejó poco espacio para la esperanza, dado que las fuerzas de seguridad en el vecino país “tienen toda la información ahora cargada en las computadoras, pero dicen que de Sofi no hay absolutamente nada. Si estuvo en papel o en archivos, hoy no hay nada, ellos ya no tienen más archivos ni nada de eso, no tienen más expedientes en papel, sino que tienen todo computarizado” concluyó su intervención María Elena Delgado.