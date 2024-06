Greve consideró que no corresponde una consulta popular sobre la reforma

El legislador provincial Federico Greve, presidente del bloque FORJA, expuso en detalle las razones por las que el oficialismo en Tierra del Fuego sostiene la conveniencia de reformar la Constitución provincial, al tiempo que negó la necesidad de una consulta popular previa.

Según afirmó Greve en ((La 97)) Radio Fueguina, esta reforma es crucial para la eficiencia del Estado y la clarificación de las incumbencias entre los distintos niveles de gobierno.

El legislador enfatizó que la principal motivación detrás de la reforma es evitar la duplicidad de funciones y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. “Queremos limitar las incumbencias de unos y otros para no tener que estar sobre discusiones de temas que incumben a uno u otro Estado, siendo que el Estado es el mismo y poder determinar ‘esto se va a ser así, cómo se va a pagar, quién lo va a pagar, con esto, con aquello’. Eso es la eficiencia del Estado”, afirmó.

Para Greve, cuestiones prácticas como el transporte público, el valor del gas y la financiación de programas educativos y de seguridad son aspectos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y que requieren una discusión seria y focalizada en la eficiencia estatal. Consideró que la discusión política “no le interesa a la gente, no le sirve y no le afecta la vida, pero sí le afecta el transporte público y el valor de transporte público le afecta el aumento del gas”, según señaló.

El legislador también explicó que una de las intenciones de la reforma es definir claramente las funciones de las municipalidades para evitar la duplicidad de servicios. “Si vos tenés cuatro Defensa Civil, cuatro Desarrollo Social, cuatro sistemas de salud dando vueltas dentro de la provincia y la verdad que el Estado es uno solo”, comentó. Esta delimitación, según afirmó, permitiría una mejor cooperación entre los distintos niveles de gobierno para abordar temas cruciales como la salud y la educación.

En cuanto al procedimiento, fue claro al descartar la necesidad de una consulta popular, argumentando que la Legislatura ya ha decidido la necesidad de la reforma con las mayorías requeridas por la Constitución. “La consulta popular sería redundar en el hecho de que la Legislatura de la Provincia con las mayorías que plantea la Constitución ya decidió la necesidad de la reforma”, explicó.

También abordó las críticas y especulaciones en torno a la reforma, subrayando que cualquier modificación debe ser susceptible de cambios conforme evoluciona la sociedad. “Si nosotros entendemos que la sociedad es la misma que hace 30 o 40 años, lo cierto es que no es real. Cuando nosotros sancionamos nuestra Constitución en el año 90, no existía ni el Internet, no existían los celulares”, afirmó.

Otro punto destacado por Greve fue la importancia de incorporar nuevos elementos y actualizar otros en la Constitución, como la inclusión de la palabra Malvinas y la definición precisa de los límites provinciales. “Es importante poder incorporar la palabra Malvinas, es importante poder establecer nuestros límites”, dijo.

Para finalizar, el legislador Federico Greve reiteró que las oposiciones a la reforma suelen centrarse en dos argumentos principales: la viabilidad económica y el temor a la perpetuación en el poder. Sin embargo, el oficialismo en Tierra del Fuego está trabajando para sortear estas preocupaciones y avanzar con una reforma que refleje las necesidades actuales de la sociedad fueguina.

Según definió el presidente del bloque FORJA, la postura del oficialismo de Tierra del Fuego en definitiva se enfoca en una reforma constitucional que busca optimizar el funcionamiento del Estado y clarificar las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, sin considerar necesaria una consulta popular previa.