Gabriela Martínez, la contadora pública que no se dejó vencer por el tiempo

Gabriela Martínez es una flamante contadora pública de la ciudad. Se recibió en UCES el pasado 24 de mayo, luego de muchos años de haber iniciado la cursada y superando adversidades. La pandemia le permitió estudiar de forma virtual y completar una gran cantidad de materias que le faltaban a causa de una modificación en el programa.

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, Gabriela comentó que la primaria la hizo en la Escuela N°14 y la secundaria en la Comercio N°1. Luego, ya tenía decidido estudiar la Licenciatura en Contaduría Pública, pero llegó a dudar debido a que la carrera no estaba en Tierra del Fuego. Sin embargo, como un guiño del destino, cuando tuvo que encarar los estudios universitarios se abrió una posibilidad.

“Esta carrera todavía no estaba acá y planteaba la posibilidad de irme, como sucedía a muchos, pero por suerte la pusieron justo un año antes de que yo terminara la secundaria, así que pude estudiar sin tener que irme de la isla”, expresó la profesional, y agregó que “no sé si me hubiera ido, creo que no me hubiera quedado acá a estudiar alguna otra cosa”.

En el año 2024 tuvo que abandonar la cursada porque fue madre y decidí dedicarse a sus hijos, teniendo en cuenta que además trabajaba. En 2020 pudo retomar para y finalizar la carrera.

No fue facil, porque incluso se agregaron muchas materias a la currícula de la licenciatura: “Cuando yo dejé me quedaban 10 de materias, y cuando me quise anotar de nuevo, porque hubo un cambio de plan en el medio, se sumaron y eran 18; casi la mitad porque el plan de estudios en total son 40 materias, así que eran un montón las que tenía extra. En ese año surgió lo de la pandemia, que eso digamos a mí me benefició, porque yo cursé desde mi casa”.

Como suele acontecer, el hecho de ser madre o padre complica mucho el desarrolló de una carrera universitaria. “El mayor problema era siempre dejar a los chicos, yo tengo tres niños, entonces dejarlos para ir a cursar significaba un límite, porque acá se cursa a última hora, entonces tener que irme todos los días, o día por medio, después de las 7 de la tarde era complicado”, expuso Gabriela, y añadió que “al ser la pandemia, me conectaba y entonces estaba con ellos en casa”.

El viernes 24 de mayo defendió su tesis final sobre una empresa de servicio de enfermería a domicilio. “Acá no hay, o no está muy explotado el tema, y en el norte se usa mucho, que vos llamás al enfermero y viene a tu casa -señaló la contadora-; y con las condiciones climáticas que hay acá es necesario, porque a veces, además después de la Pandemia quedó ese recelo de ir al hospital o al centro de salud porque te contagiás de cualquier virus que anda dando vueltas, y hay gente que necesita ir a colocarse una inyección, que necesita periódicamente de atención de enfermeros, y tener que ir hasta un centro de salud es complicado, entonces enfocado desde ese punto de vista fue el centro de enfermería a domicilio”.

Actualmente, Gabriela trabaja en un estudio contable y si bien todavía no desarrolla actividades oficialmente como contadora, porque su título está en trámite, lleva adelante “un montón” de los gajes del oficio que corresponden a la profesión”.