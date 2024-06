La fueguina Cristina López se volvió viral por su discurso plagado de insultos en el Senado

El álgido debate que se lleva a cabo en el Senado de la Nación apunta a destrabar la marcada paridad entre opositores y aquellos que apoyan el proyecto del Gobierno.

En ese marco, cada orador se esfuerza por exponer convincentes argumentos para sumar voluntades a su postura. Distinto fue el caso de la senadora de Unión por la Patria por Tierra del Fuego, quien desistió de argumentar para dedicar casi la totalidad de su alocución a disparar denuestos e insultos hacia varios frentes, pero particularmente contra el Presidente de la Nación.

El discurso de la senadora camporista por Tierra del Fuego escaló rápidamente en los medios y se viralizó en redes sociales, provocando miles de reacciones por su slto nivel de agresividad y violencia.

Cristina López afirmó que Javier Milei “tendría que renunciar ya, o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”.

"Cristina López":

Porque aseguró que Javier Milei es un enfermo mental pic.twitter.com/KxYrxDDWeF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 12, 2024

“Hoy puede ser un gran día o el día más triste para el pueblo argentino”, arrancó López. “Todos los trabajadores están esperando que rechacemos la Ley Bases y el paquete fiscal”, continuó. “Ninguno de los que estamos acá adentro estamos entendiendo lo que pasa afuera”. “Deberíamos caminar las calles porque muchos se olvidaron cómo llegaron al recinto”, agregó la legisladora, que asumió su banca hace seis meses, beneficiada por la controvertida muerte de Matías Rodríguez.

“Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero es un enfermo mental”, arrancó su rosario de insultos.

La senadora pretendió darle un matiz científico a su discurso de barricada con una definición académica: “Se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de las personas”, leyó Lopez.

En este sentido, la senadora propuso “que el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sea apto psicológicamente, que es evidente que no es lo que está pasando”.

“Solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices, caraduras y endeudadores seriales mandan al Congreso una ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales”, amplió el espectro de su ataque.

“Solamente un enfermo mental sin sensibilidad social quita los subsidios a la Patagonia, y más aún a Tierra del Fuego sabiendo que es una zona fría, y la más austral del mundo”, juzgó, en alusión a uno de los tantos temas que preocupan a los fueguinos.

La senadora Cristina Lopez se dio el guisto de salir en los principales medios, y tuvo miles de citas en las redes, aunque no precisamente por sus propuestas superadoas.

«Cruel y despiadado»

“Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del sufrimiento y el hambre de la gente”, continuó su discurso insultante López. Según remarcó, el déficit cero, “no lo está pagando la casta, como el presidente Milei prometía y mentía en campaña”.

La senadora también se refirió a las polémicas declaraciones de Milei en la universidad de Stanford en la que al defender su concepción de que no existen las “fallas de mercado”, el jefe de Estado argentino sostuvo: “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”.

“Fue lamentable escuchar decir eso de un presidente”, sostuvo López, antes de subir el tono de sus exabruptos: “Señor Presidente, no somos mierda, no nos trate como tal”, vociferó.

Además, López recordó las declaraciones de Milei en una entrevista en la que dijo ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”. “Tenemos un presidente influencer que se cree apocalíptico”, sostuvo. En su opinión, Milei es “un topito que insulta, maltrata a todo político y todo ciudadano que piense diferente”.

Y entonces, llamó a Milei a renunciar o a iniciarle un juicio político: “Es obvio que no está capacitado en términos políticos. Tendría que renunciar ya, o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”, se animó la senadora de UxP.

También cuestionó el otorgamiento de facultades extraordinarias a Milei, que calificó de “odiador serial”. “No estoy de acuerdo con tanta maldad. Es por eso que rechacé el DNU, voy a rechazar la ley Bases y el paquete fiscal”, adelantó su voto Cristina Lopez.

Respuesta del Gobierno

El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, fue el encargado de contestarle a López. “En qué momento naturalizamos que una senadora pueda insultar y descalificar así a un Presidente votado por la mayoría de los argentinos?”, se preguntó en un tuit.

En qué momento naturalizamos que una senadora pueda insultar y descalificar así a un Presidente votado por la mayoría de los argentinos? Pasen y vean a Cristina López, legisladora de Tierra del Fuego 👇 pic.twitter.com/laRkQPJlLE — Javier Lanari (@javierlanari) June 12, 2024

Más noticias: