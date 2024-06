En el TF1 y en el Museo Municipal, el IAPG celebró los 75 años del primer pozo petrolero

Con sendos actos, uno en el TF1 (a 25 kilómetros de Río Grande) y el otro en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas -IAPG- llevó a cabo este viernes el reconocimiento a los pioneros que perforaron el primer pozo petrolero fueguino en 17 de junio de 1949.

Ambos eventos fueron encabezados por el ingeniero Marcelo Reino, presidente del IAPG en Tierra del Fuego, y el Vicepresidente de la institución Carlos García; acompañados por Fernando Saudino, el anterior presidente por 15 años y Ana Berbel, Coordinadora local de Proyectos de Desarrollo de Total Austral.

Acompañaron autoridades provinciales encabezadas por el Ministro de Energía, Alejandro Aguirre, los legisladores Natalia Gracianía y Matías Lapadula; el Gerente de Deportes y Cultura, Sebastián Bendaña y el Subsecretario de Cultura del Municipio de Río Grande, profesor Carlos Gómez; el Jefe de la Prefectura Naval Río Grande, Prefecto Víctor Hugo Delgado; el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral (FAIA) Capitán de Navío IM, Antonio Herrera; el Comandante del Batallón de Infantería de Marina N° 5 Escuela; Capitán de Fragata Alejandro Reinhold; el Jefe del Escuadrón 62 de Gendarmería – Río Grande, el Comandante Principal Daniel Aquino; el Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Francisco Álvarez, quien fue acompañado por el ingeniero Demian Ferreyra y el licenciado Gustavo Tielens; el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP) José Luís ‘Gigi’ Iglesias; el representante de Comercio Regional de CAME, Fernando Gliubich, el ex intendente Esteban ‘Chiquito’ Martínez, el ex concejal Julián Baeza; Cristina Mitrovich y personalidades de la producción hidrocarburífera, del deporte, de la cultura, del empresariado, de la educación, la ingeniería, de Bomberos Voluntarios y de distintos sectores.

“Honrar a los pioneros es honrar a la industria del petróleo y al progreso”

“Para nosotros es sumamente importante estar en este lugar, con tanta historia y con tanto significado para lo que es la industria del petróleo en Tierra del Fuego. Hace 75 años -es mucho tiempo-, un grupo de 25 trabajadores de YPF estuvo trabajando en estas condiciones que son totalmente inhóspitas. Hoy tenemos un día hermoso acá, pero como podrán ver, está con mucha nieve y las temperaturas son, por demás, extremas. Y este es un momento de reflexión, de recordar el pasado y de homenajear a toda esa gente, a los pioneros que pasaron por estos campos y que hoy, gracias a ellos, podemos disfrutar del petróleo y del gas y de una industria petrolera muy floreciente para lo que es Tierra del Fuego”, destacó el ingeniero Marcelo Reino.

Destacó que muchos descendientes de aquellos trabajadores hoy están en Tierra del Fuego y ven lo que han hecho sus ancestros, sus abuelos, de esta industria que hoy es el hidrocarburo, tanto el gas como el petróleo, donde se viene el Proyecto Fénix. “Sin lugar a dudas, todo el desarrollo de la industria en Tierra del Fuego es por más significativo. Siempre hago la reflexión que desde Tierra del Fuego sale el 18% de la producción de gas para la Argentina. Significa que también con el Proyecto Fénix vamos a estar incrementando esa producción a estar en un 20%, 20, 22% y es, por demás, importante para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo de la región y obviamente eso viene acompañado de desarrollo para lo que es la comunidad local”, agregó el Presidente del IAPG.

Consultado sobre el panorama actual del sector, Reino dijo que “nosotros tenemos acá en Tierra del Fuego el Proyecto Fénix que representa una inversión de 700 millones de dólares, es la inversión energética más grande que hoy tiene la Argentina y realmente es para nosotros sumamente importante todo lo que es el desarrollo y más que ahora necesitamos de energía”.

El ingeniero Marcelo Reino, a la sazón también Gerente distrital de Total Austral, destacó que la compañía “está viviendo un proceso de transformación hacia las energías renovables que se vienen desarrollando. El gas es una energía de transición que hoy la tenemos acá, prácticamente más del 90% de la producción de gas es energía de transición y sin lugar a dudas es el futuro que nos espera, el desarrollo de lo que son las energías renovables que a nivel de compañía, a nivel global de TotalEnergies está trabajando para ese desarrollo y esa transición”, concluyó.

“Debería haber más equipos trabajando”

Por su parte Fernando Saudino, anterior presidente del IAPG por 15 años y a su vez fue Gerente de Roch durante 25 años, agradeció la invitación del ingeniero Marcelo Reino

y recordó su labor en el IAPG y la importancia de la producción de hidrocarburos en la región. Espera un futuro prometedor con el régimen de inversiones y más exploración en el territorio.

“Estoy muy contento de estar acá, realmente agradecerle a la actual Comisión, al presidente que me haya invitado. Realmente estoy contento, contento de volver al campo, de volver a esta instalación que pudimos poner en servicio. Después de 18 años, el TF1 volvió a producir. Fue el primer pozo que abasteció a Río Grande. Con esa instalación, con una separación primaria y unos odorizadores, que los había puesto YPF, al poco tiempo, con un cañito de 2/3 octavos, se alimentó a Río Grande muchos años”, recordó Saudino.

Agregó que “la gente está trabajando bien y entiendo que hay actividad, pero debería haber más equipos de perforaciones en el continente y entiendo que hay mucho potencial todavía para desarrollar y es una pena, sabemos que es costoso venir con equipos hasta la isla, la movilización de equipos es costosa, no son baratos esos equipos, pero haría falta incentivar todo eso para que haya más exploración y desarrollo en el territorio, fundamentalmente”.

Recordó que en la época del presidente Frondizi hizo su arribo la empresa americana Tennessee, una primera apertura hacia el sector privado del petróleo y el gas y redimensionó toda la producción. “Fue una época buena para la isla, obviamente yo no estaba todavía, pero fue la época de Frondizi, pero sí es posible que a través de este nuevo proyecto, el RIGI, que se den las condiciones para que vengan más inversiones y aprovechar los recursos que la provincia tiene”.

“Somos la segunda productora de gas del país”

El Ministro de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, quien es hijo de un trabajador petrolero, Américo Aguirre, sostuvo que la epopeya de aquellos 25 trabajadores “es una gran historia. Somos hoy la segunda productora de gas del país. Una historia larga que me une en lo personal. Mi viejo, Américo, fue ypefiano también. La verdad que un día muy emotivo, él ha tenido su historia acá a través del sindicato, lo que ha sido YPF y ahora poder estar acá en representación del Gobierno de la provincia la verdad que es una felicidad”.

Agregó que “se vienen épocas muy buenas para la producción de gas y petróleo. Hay que ponerle el pecho, empujar desde Tierra al Fuego, somos, como te dije, la segunda productora de gas del país; tenemos una rica historia de hidrocarburos. Yo creo que de aquí va a surgir la energía del mundo”.

Recordó que “decidí estudiar Geología, en ese momento YPF estatal en Comodoro Rivadavia, actividad que empujó un poco la historia que estamos hoy recordando. Hace 75 años aquellos pioneros, forjadores de historia, hicieron crecer una región como es la de Tierra del Fuego. Somos los segundos productores de gas de la Argentina, estamos en un momento donde hay una transición energética. Tenemos un alto potencial de generar otro tipo de energías, pero los hidrocarburos van a seguir presentes en la historia de la humanidad y la historia sobre todo de hoy de Argentina”.

Añadió que “particularmente en Tierra del Fuego, hoy estamos con una situación coyuntural con respecto a la energía. Y uno discute realmente qué está pasando, tiene que ver mucho con la visión de la provincia, del hoy Gobernador, Gustavo Melella, la visión del país, donde estamos apuntando los cañones por ahí a desarrollos no convencionales, pero también hace una reflexión de que Tierra del Fuego tiene potencial, tiene para desarrollar lo que tiene que ver con los hidrocarburos convencionales todavía. Tenemos que forjar, como fueron estos pioneros, una nueva historia que nos haga poner en valor la cuestión nacional y sobre todo la cuestión soberanía”.

Aseguró que “desde Tierra del Fuego tenemos que empujar para que el desarrollo no solo de la provincia, sino del país todo siga adelante. Desde lo nacional, como ha sido YPF, seguir empujando para que la industria sea nacional. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, también es fundamental para decidir algunas cuestiones. Muchas normativas que hoy tenemos en cuestiones ambientales, en cuestiones que tienen que ver con la actividad hidrocarburífera, fueron desarrolladas por el Instituto Argentino del Petróleo y después replicadas como normativas que hoy existen y reglamentan los hidrocarburos del país”.

“El Museo es parte también de la historia del petróleo y del gas”

Por su parte el Subsecretario de Cultura del Municipio de Río Grande, profesor Carlos Gómez, agradeció que nuevamente el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ sea sede elegida en este caso por el IAPG, que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, para homenajear a los trabajadores petroleros que 75 años realizaron la primera perforación de un pozo petróleo en Tierra del Fuego, lo cual tiene mucha relación con este museo en muchos sentidos, “no sólo porque también alguna vez fue sede o parte de un campamento de perforadores y además de la asociación rural, también es actualmente guardador de aquella reliquia que es la hoja donde están todos los nombres de aquellos que hicieron el primer pozo en 1949”.

“El Museo está ligado a la historia del petróleo que también es la historia de todos nosotros, el petróleo fue uno de los factores importantísimos de las migraciones más importantes que hicieron crecer a la ciudad, así que estamos muy contentos de haber sido elegidos para este evento tan importante, los 75 años de la perforación del primer pozo petrolero en la provincia”, agregó.

En ese sentido observó que “el museo día a día cuenta parte de esta historia a todos los que nos visitan, a todos los chicos que se acercan, le contamos de la importancia de la explotación petrolera para lo que fue el crecimiento de la ciudad, así que nuevamente renovamos nuestro compromiso para seguir haciendo historia, Río Grande tiene 103 años, así que ahora 75 años de ese hecho, es una muy buena parte de esa historia, así que vamos a seguir en paralelo a la historia para reforzar la identidad fueguina”.

Ultimas noticias