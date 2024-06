En el Comité radical, Blanco expuso sobre su votación en el Senado

El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco realizó ayer, en la sede del comité radical de la ciudad de Río Grande, una exposición sobre el alcance de su votación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Explicó las razones de su voto punto por punto.

En ese sentido detalló las modificaciones que se introdujeron a ambas leyes ante una nutrida concurrencia de autoridades y militantes radicales.

“Una vez más agradezco a todas las autoridades del partido, por el acompañamiento que me dieron, producto de lo que sucedió días pasados”, señaló tras las críticas recibidas por algunos sectores gremiales y por referentes de Unión por la Patria.

“Me vi en la obligación de explicar por lo menos a las autoridades del partido cuáles eran los motivos que me llevaron a actuar como se actuó, cuál fue la tarea no solamente mía sino del bloque de la UCR en la discusión de estas leyes en particular y en general en las comisiones. Expliqué y, si había alguna duda, pude aclararla”, aseguró.

Precisó que “el artículo 111 del Paquete Fiscal fue rechazado por más de dos tercios, por 65 senadores de 70. En el artículo 88 incluimos la excepción del impuesto a las

Ganancias para que quede claro que Tierra del Fuego sigue gozando de los beneficios de la 19640, pero no fue tratado producto de que fue rechazado el Capítulo de Impuesto a las Ganancias. Vamos a tener que estar atentos si insiste la Cámara de Diputados con la redacción de ese artículo, para que se incluyan los beneficios de la 19640 y que no haya dudas sobre la exención de Ganancias en Tierra del Fuego. Con mayoría simple se puede aprobar en este caso”, dijo.

Con respecto al rechazo a la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio Nacional, señaló que “eran temas que muchos reclamaban y creo que para Tierra del Fuego Aerolíneas Argentinas es fundamental, sobre todo para Río Grande, porque Ushuaia es un destino turístico y van otras líneas. Radio Nacional es una cuestión netamente de soberanía. Más allá de que hay muchos medios privados, creo que Radio Nacional es imprescindible que esté en nuestra provincia y en manos del Estado. Puede ser que haya que reestructurar algunas cosas, pero la solución no pasa por sacar lo que no funciona. Hay que hacerlo funcionar como realmente corresponde”, sentenció.

Recordó que en la emisora “había un programa hecho exclusivamente para que lo escuchen los malvinenses y, como dije en el Senado, yo me crié escuchando radios chilenas hasta que apareció Radio Nacional Ushuaia y Radio Nacional Río Grande, porque antes se escuchaba la radio de Montevideo o las radios chilenas”.

En cuanto al Correo Argentino, observó que “muchos que viven en el centro del país no le dan la importancia que tiene para las provincias que están alejadas. La provincia de Santa Cruz, la provincia de Chubut, tienen algunos pueblos perdidos en medio de la provincia o sobre la cordillera y la única forma de comunicación es que llegue una carta, porque ni siquiera tienen conexión de internet. Puede ser que haya que reestructurar al correo, de eso no cabe duda, pero la solución no pasa por venderlo o regalarlo, sino por reestructurarlo”, subrayó.

Respecto del RIGI –Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones-, consideró que “la explicación del contador Ramón Gallardo fue clara. El RIGI es un sistema bastante parecido al de Tierra del Fuego. Si nosotros defendemos el desarrollo, no tenemos autoridad moral para decirle a otra provincia que tiene recursos naturales no aprovechados que no puedan tener desarrollo. Si lo tenemos nosotros, lo puede tener otra provincia, y somos un país federal. Es un régimen de beneficios para todas las provincias que adhieran”, indicó.

Finalmente se refirió a la moratoria jubilatoria. “Había un artículo que derogaba la moratoria previsional vigente hasta marzo del año que viene, así que sigue vigente y las mujeres pueden seguir gozando de este beneficio”, señaló en referencia a la posibilidad de completar aportes y jubilarse a los 60 años. “Se le dan beneficios a aquellos que no cumplen en tiempo y forma con las obligaciones previsionales que le retienen a sus empleados, y la mayoría de las personas que están con problemas para jubilarse no es que no han hecho aportes durante su vida, sino que han hecho aportes pero el empleador no ha cumplido en tiempo y forma con el depósito de los mismos. Se da un beneficio al que no cumple en tiempo y forma con los aportes de sus trabajadores y se está perjudicando a los trabajadores que sí les descontaron de su recibo de sueldo los aportes y no cumplieron. Sería castigarlos decirles que no se van a jubilar”, manifestó.

“Espero que Diputados ratifique todas las modificaciones que se llevaron a cabo en el Senado de la nación y después seguiremos con otros temas, porque se viene una ardua discusión con el presupuesto”, concluyó.