El Club Luz y Fuerza realiza ventas y rifas para poder viajar al nacional de Futsal CAFS

La categoría Sub 15 de Luz y Fuerza realiza actividades para viajar al campeonato nacional de clubes en Caleta Olivia. A pesar de diversos obstáculos, la comunidad de la institución deportiva no se rinde en su objetivo por participar de un torneo que los tiene como protagonistas desde hace varios años.

Categoría Sub 15

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el director técnico de la categoría Sub 15 del club Luz y Fuerza, Jonatan “Curva” Miranda, comentó que están realizando ventas y reciben donaciones para concretar el viaje debido a que poco tiempo atrás fueron informados de la cancelación del aporte que hacía el Estado para cubrir el traslado.

El equipo de Futsal de la liga CAFS, tiene el objetivo de participar del torneo Nacional de Clubes en la ciudad de Caleta Olivia, que comienza el día 23 de junio. Se trata de uno de los nueve equipos que representarán a la provincia en el tradicional certámen deportivo.

Miranda señaló que “la semana pasada me llamaron diciéndome que me cancelaban el transporte y que no teníamos los lugares”, y agregó que “entre la marcha, solucionamos en ir en autos particulares, teníamos que usar cuatro vehículos para viajar todo el plantel, que somos 14, 11 jugadores y 3 del cuerpo técnico; pero había dos vehículos que estaban un poco complicados con la RTO, así que se descartaron”.

En este marco, para poder conseguir los fondos que garanticen el viaje del grupo, el director de la categoría mencionó que “a través de nuestra página, que es Club Luz y Fuerza RG en Facebook, vamos a hacer un sorteo de una rifa que estamos vendiendo, el día domingo pasado hicimos una venta de pollo que nos fue muy bien y gracias a Dios pudimos vender todos los pollos, y ahora queremos hacer otro evento este fin de semana pero estamos medios complicados con el lugar todavía”.

“No sabemos dónde lo queremos hacer, que va a ser una venta de choripanes y hay un local que nos regaló dos cajas de pollo más, así que vamos a hacer una venta de por choripanes y de los pollos que nos han dado”, añadió el referente.

A su vez, confirmó que se tomó la decisión de que el grupo pueda viajar completo, de lo contrario no asistirán, teniendo en cuenta que vienen participando juntos desde hace varios años, y en la última edición llegaron a cuartos de final.

“Como profe no me gustaría viajar sin el plantel completo, porque obviamente es un trabajo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo -expresó Miranda-. Esta es una categoría que la venimos trabajando a partir de los 6 años y, si bien no todos son a partir de los 6 años, pero la mayoría de los chicos que viajan este año al nacional están con nosotros desde chiquito”.

Por último, el director técnico brindó las vías de comunicación para los que quieran colaborar con el club para realizar este importante viaje: “El que quiera colaborar, mi número es 2964- 557401. Cualquier cosita se pueden comunicar ahí, si tengo que acercarme a charlar con alguien no tengo problema. Todo sea para que los chicos puedan viajar y si quieren hacer alguna donación o algo nosotros estuvimos dejando cajas y folletos en varios lugares de la ciudad como en el kiosco Las Vegas, en una peluquería también, en varios lugares, en varios puntos de nuestra ciudad, para la gente que quiera colaborar”.