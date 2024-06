Las universidades ya no pueden cubrir el gasto operativo diario

Sobre la medida de fuerza, en diálogo con el programa «Radio Noticias», Seleme mencionó que “se está llevando a cabo con mucho acatamiento, eso es lo que hemos podido ver, tanto en Tierra del Fuego, como en el resto del país”.

Agregó que “hay una voluntad de los docentes y los no docentes de las universidades nacionales de no bajar los brazos y no ceder ante la permanente mentira, extorsión, maltrato y falta de respeto del Gobierno nacional hacia las universidades como institución y hacia los docentes y los no docentes que integran esta institución”.

En esta línea el docente cuestionó la actitud de la gestión de Javier Milei respecto de los fondos para las universidades y el diálogo con las autoridades de las casas de altos estudios: “Han habido tantas mentiras dirigidas a las instituciones, a las que se les prometió mejorar el financiamiento, como a los docentes y los docentes, los que teníamos la promesa de que el jueves 6 iba a llamarse a paritarias para proponer una recomposición salarial y una recomposición de la pérdida del valor del salario. Eso no pasó y es una falta de respeto más a la que ya estamos lamentablemente acostumbrados”.

Respecto del incremento presupuestario del 5% que recibieron las universidades este 2024, Seleme indicó en ((La 97)) Radio Fueguina que la base del conflicto acerca del financiamiento tiene que ver con que “estamos manejándonos con el presupuesto 2023, con una inflación en dólares del 82% y con una inflación en pesos de más del 120%”.

Asimismo, consideró que el Gobierno lo que ha hecho es “poner parches, prometer aumentos en las partidas, pero de ninguna manera ni siquiera cumplió con lo que prometió recomponer”, siendo que “en términos de funcionamiento no alcanza para el gasto operativo que tienen las instituciones”.

Según relató, el secretario de Extensión Universitaria de la UTN, en el caso puntual de la sede en Tierra del Fuego, incluso se están generando inconvenientes para pagar los impuestos. “”Las boletas del gas, la boleta de luz, gastos operativos de funcionamiento cotidiano, no se llegan a cubrir”, sostuvo Seleme, y añadió que “no estamos hablando ni siquiera ya de incrementar la bibliografía en biblioteca o ampliar laboratorios, o ampliar aulas, porque simplemente no está alcanzando para el gasto operativo diario”.

Otro de los ámbitos en los que se aplicaron recortes son los programas de incentivo y las becas estudiantiles, por lo cual ya se observan consecuencias relacionadas con un mayor abandono de las cursadas por parte de los alumnos.

“Por ejemplo, en las becas estudiantiles hubo recortes forzosamente, porque las partidas son las mismas del año 2023”, expresó el docente, agregando que “sin duda, la falta de apoyo, la falta de ayudas económicas o de programas de becas para los alumnos, hace que o que la carrera se retrase o que directamente se abandone, eso es claro y está medido”.

“Lamentablemente el daño que se está causando es un daño grande para la institución, para las personas, para los trabajadores y sobre todo es un daño que es difícil de revertir porque tiene que ver con las trayectorias personales de los alumnos”, concluyó.