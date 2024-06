Destacan la importancia del cuidado de los pies para prevenir complicaciones

Silvia Cabrera es podóloga y trabaja a domicilio desde hace varios años. Entrevistada por Marita Romero en el programa “Un Gran Día”, comentó que la mayoría de las consultas se generan por problemas con las uñas encarnadas y los juanetes del pié.

“En realidad el cuerpo de la mayoría termina en el tobillo, no sé por qué no los lavan, no sé por qué no los cuidan, no le ponen crema -expuso la especialista-. Esto es un problema, así que a eso apuntamos, a que la mayoría de la gente entienda que el pie tiene que estar en buenas condiciones”.

A su vez mencionó que el mal cuidado de los pies generan “muchos trastornos”, teniendo en cuenta que “no solo aquellos que trabajamos con el pie tenemos que tener el cuidado, sino que en realidad todos necesitamos de los pies en buenas condiciones para hacer la tarea diaria”.

Sin embargo, destacó que entre las consultas hay personas que son conscientes de la importancia del buen cuidado y otras que no: “Mucha gente es consciente, muchos diabéticos, y también hay gente nueva que viene sufriendo esta enfermedad y se están acercando”.

“Los invitamos a que se hagan un control: La Podología tiene como objeto el estudio y el cuidado del pie, así que se acerquen, que me busquen porque se los orienta a las detecciones de situaciones de riesgo, les corregimos las patologías, esto del juanete”, resaltó Cabrera.

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, sostuvo que “si hay alguien que trabaja en la parte de traumatología en la parte del pie, le corregimos los dedos cuando están torcidos, les indicamos qué es lo que tienen que hacer”.

“Muchas veces las uñas encarnadas, como choca un dedo sobre el otro, se monta uno sobre el otro, esto lo genera y hay que corregirlo”, advirtió la podóloga, y agregó que “le pedimos que tomen importancia en el corte de uñas para que no se produzcan lesiones, que a veces no duelen pero requieren de una derivación al médico”.