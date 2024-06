Alertan sobre enfermedades en las mascotas debido a las bajas temperaturas

El veterinario Jeremías Sarmiento se refirió a los cuidados especiales que deben tener los dueños con sus mascotas en estas épocas invernales. Detalló las complicaciones y enfermedades que se pueden contagiar los perros y gatos por pasar frío en estas épocas de bajas temperaturas.

Entrevistado en el programa “Tarde a Tarde, por ((La 97)) Radio Fueguina, Sarmiento indicó que “en esta época sobre todo por el frío se deben evitar ciertas horas donde hace más frío, que es cuando sale el sol la mañana, cuando uno sabe que comúnmente que se levanta la helada, a esa hora conviene no sacarlos, sobre todo los perritos de razas pequeñas que sufren más el frío”.

Respecto de la posibilidad de abrigar a las mascotas con algo de ropa, expresó que “toda protección sobre la piel sirve, pero sobre las patitas es medio incómodo y puede ser que se resbalen”. Agregó que “los perros toleran mucho más que el frío que las personas porque tienen pelaje pero hay ciertas horas y ciertas temperaturas que es imposible que las soporte, simplemente lo hace porque no les queda otra”.

“En la noche no es tanto el frío sino que es más el frío sobre la madrugada y la mañana, y es conveniente si uno tiene esta actividad de salir, por lo menos poder ponerle al perro una capita o algo, porque ese perro sale, con el aire húmedo se le enfría el pelo y se le enfría más la piel -detalló el veterinario-. Sobre todo aquellos perros que no viven dentro del domicilio hay que mejorarle las condiciones donde se resguardan, ya sea la cucha, el quincho, un garaje, que sea con las mejores condiciones”.

Asimismo, el especialista precisó que existe una vacuna que se puede aplicar para prevenir problemas respiratorios: “Hay una vacuna que es para la tos de la perrera, que son los cuadros de faringitis de los perros, que comúnmente otros años han sido más suaves y este año viene siendo más agresivo. Así que se recomienda que los vacunen, y aquella persona que no pueda vacunar o que ya lo hizo este año, lo que tiene que estar atento es a los síntomas propios de la tos de la perrera que son cuando hacen como un vómito, una espuma blanca como una clara de huevo batida o son perros que comen pasto, comen cartón, porque tienen dolor en la garganta. Esta primera etapa que es una faringitis no es grave, pero el tema es que si el cuadro sigue puede haber un cuadro más sobre los pulmones, como una neumonía, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la misma bacteria que afecta al perro es la misma bacteria de la tos convulsa de los niños”.

Por otra parte, acerca de los gatos Sarmiento señaló que no deberían salir nunca y añadió que “hay muchos casos de cuadros virales en gatos que se contagian cuando salen y son mortales como es el SIDA felino y la Leucemia Felina”.

“En los casos en los que salen hay que estar atentos porque los gatos es muy difícil que muestren síntomas de resfrío, pero el gato es sensible a cuadros respiratorios que suelen ser graves -mencionó el veterinario-. A su vez es sensible y es transmisor del Covid, que no se está hablando mucho más pero los que trabajamos en Salud sabemos que este año hay otra vez muchos casos similares a Covid, con la única diferencia de que ahora es menos grave la enfermedad”.