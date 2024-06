Alerta rojo por bajas temperaturas extremas en Tierra del Fuego

Protección Civil recuerda que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la provincia se encuentra en alerta roja debido a las bajas temperaturas extremas.

El área de Protección Civil provincial informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó un alerta rojo para Tierra del Fuego, y una zona de Santa Cruz, a raíz bajas temperaturas extremas.

Las alertas permanecerán vigentes hasta el 23 de junio, inclusive. Sin embargo, un informe del SMN que incluye hasta el 25 de junio, indica un ingreso de aire polar en la región patagónica. En este sentido, las provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz y el sur de Chubut esperan máximas entre -5 y 2° C. Las temperaturas mínimas descenderán a valores entre -6 y -15° C. «No se descarta que en esta región las temperaturas mínimas puedan llegar a ser menores a -20° C en forma puntual, especialmente hacia el día 24 de junio», indica el informe detallado del Servicio Meteorológico Nacional. «Este período de bajas temperaturas persistirá en la región al menos hasta el 25 de junio inclusive», finaliza el mismo.

En este sentido, el área de Protección Civil de Tierra del Fuego brindó una serie de recomendaciones adicionales para tener en cuenta:

Antes de salir a la ruta, llamá al 911 o al 103 para conocer su estado y llevá todo lo que necesites para emergencias.

Abrigate bien, usando varias capas de ropa, gorro, guantes y bufandas para no pasar frío.

Cuidá a los más chiquitos, a los adultos mayores y a los que estén enfermos, asegurándote que estén bien abrigados.

Si no tenés que salir, quedate en casa, así no corrés el riesgo de sufrir hipotermina, ni algún síntoma similar.

Revisá que la calefacción funcione bien y ventilá los espacios para renovar el aire.

A las mascotas, tenerlas en lugares calentitos y protegidas del frío.

Ante una emergencia llamá al 911 o al 103.

