El deporte fueguino depende de un hilo, a raíz de los tarifazos

En el programa «Tarde a Tarde», Runín se refirió a la crisis económica que vive el país y la suba de impuestos que repercute en las actividades de los clubes deportivos de la provincia. Sostuvo que son muchas las instituciones que están con inconvenientes, particularmente en Río Grande y Ushuaia, y pidió el acompañamiento de la comunidad para firmar el amparo judicial que impulsa el Gobierno para frenar los aumentos.

“Hoy en la provincia hemos muchísimas instituciones que están con estos inconvenientes de las tarifas de gas, estamos muy preocupados por el devenir de aquellas instituciones que tienen espacios propios, que alquilan aquellos clubes, que son sostenimiento social en los barrios, con actividades deportivas y servicios deportivos que llegan concretamente a todas las familias de la provincia”, expresó el funcionario.

Además, puso en duda la continuidad de muchas actividades debido a las alzas que alcanzan hasta el 1.000% de incremento. Precisó que “son muchos tanto en Río Grande como en Ushuaia, en Tolhuin por ahí no tenemos un caudal grande pero sí en Río Grande y en Ushuaia. Son clubes que tienen varias disciplinas deportivas, así que por supuesto están tan preocupados ellos como nosotros sobre todo por las escuelas de desarrollo deportivo que se desarrollan en cada uno de esos clubes y que afecta a cada una de las familias porque no sé qué va a pasar luego si estas tarifas de gas siguen en este en alza como están viniendo en este momento de 1000% en las tarifas, que no lo van a poder sostener”

Dijo que habrá espacios que cerrarán debido a estos aumentos. “Hay servicios deportivos que se van a cerrar, clubes que se van a cerrar el fin de semana y es una realidad muy complicada, estamos muy preocupados por esto y la verdad que esperamos que podamos acompañar este amparo que está presentando el Gobierno de la provincia”, expuso el secretario.

Desde el Ejecutivo provincial informaron que el amparo se presentará esté jueves y esperan llegar a las 40 mil firmas. A su vez, respecto de las acciones que ya toma el Gobierno para ayudar a estas instituciones para que no lleguen al cierre de sus actividades, sostuvo que se brindan asistencias económicas y jurídicas, en este último caso para la regularización de las cuestiones legales y reglamentarias.

“En principio el plan es ir con el amparo. El amparo tiene que estar acompañado por todas las familias todos los socios todos aquellos que son parte de una institución deportiva, que forman parte de un establecimiento, que tienen competencia regular los fines de semana, que tienen entrenamiento los días de semana, porque la verdad es que el club es una asociación civil sin fines de lucro”, remarcó Runín.

Asimismo, consideró que los clubes se verán obligados a trasladar los costos a las familias: “En este caso van a volcar estimo yo, y ojalá que no sea así, estos costos a las familias, porque una cuota de 70.000 pesos de gas que pasen a pagar 700.000, imagínese, es muchísimo dinero y estamos hablando de un impuesto gravísimo que atenta contra todas las escuelas deportivas”.

Sobre las acciones que toma la gestión de Gustavo Melella, el secretario de Deportes comentó que “desde el Gobierno acompañar como lo venimos haciendo, con asistencia hacia todos los clubes, hacia todas las asociaciones deportivas, que se le está dando un acompañamiento para que puedan resolver sus cuestiones de competencia primero, que han estado bastante obstaculizados por esta situación económica que está transitando el país y la provincia y acompañarlos desde esa parte desde el gobierno».

«Más allá de todos los recursos que ponemos siempre a disposición para la regularización de las personerías jurídicas de todas las instituciones que estamos trabajando mucho en eso y todos los recursos que desde el Gobierno se están tramitando ayudas económicas, subsidios, que también estamos acompañando con algunos clubes”, concluyó Runín.