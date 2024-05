Las textiles, fuertemente golpeadas por la crisis

Ventas caídas, depósitos stockeados, reestructuraciones y trabajadores suspendidos: Un panorama que no parece ver la luz.

La situación de las empresas textiles preocupan a nivel nacional, y Río Grande no es ajena a este tema, ya que desde la Asociación de Obreros Textiles (A.O.T) se muestran más que preocupados las fábricas, ya que «los compañeros se están quedando sin sus puestos de trabajo», denunció el adjunto de la AOT, Diego Abrego, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Agregó que además de los despidos, también se registraron suspensiones, así como también la reducción de horarios laborales. En algunos casos, se optó por eliminar el turno vespertino «porque no hay producción, y no quieren pagarlo», expresó.

El panorama parece ser desolador en las textiles, ya que sólo quedan alrededor de 900 trabajadores que se encuentran ocupando sus puestos laborales. Sin embargo, esta situación es entendible para algunos operarios, teniendo en cuenta que las decisiones son en el marco del contexto a nivel nacional. «Las ventas cayeron un 40% -agregó-, ya que el argentino sale a comprar lo básico y deja de lado la indumentaria. Nosotros vemos en las fábricas que las máquinas están paradas. No hay producción porque los depósitos están stockeados».

Al momento de referirse a los sueldos, indicó que un salario básico ronda entre los 950 mil pesos, los cuales son divididos en quincena. «No estamos conforme por cómo están las cosas», sosteniendo que es poco, ya que no llegan a fin de mes.

Continuando con la línea de la crisis que se vive en las fábricas textiles, sostuvo en el programa radial «Un Gran Día», que es imposible incorporar a nuevos trabajadores.

Textil Río Grande

Abrego denunció que la empresa se encuentra sin trabajar en este momento, ya que los trabajadores se encuentran suspendidos desde principio de año, «y pide meses de suspensión», manifestó. «Esto lo hace sobre el 75% del neto», denunció. «Como medida por la crisis, la empresa también ofrece retiro voluntarios a los operarios, señalando que es la fábrica más comprometida. «Los trabajadores viven con 500 mil pesos», recordando que «Como medida por la crisis, la empresa también ofrece retiro voluntarios a los operarios, señalando que es la fábrica más comprometida. «Los trabajadores viven con 500 mil pesos», recordando que «en la pandemia estuvo a dos pasos de cerrar las persianas. Repuntó un poco hace un año, pero está en la lona actualmente. Habían 20 compañeros por turno, con cuatro máquinas funcionando». expresó.

Fabrisur

Presentándola como «la niña bonita», que avanzó ante las adversidades que se le presentaron, tales como la pandemia y «vender productos de calidad», hoy «se está reestructurando», lamentó el adjunto de la AOT, Diego Abrego.

Señaló que Fabrisur se encuentra trabajando solamente con el 50% de los operarios por semana «se rotan. Ese porcentaje sólo cobra el 75% del bruto».

Producto de lo que está viviendo la empresa, señaló que esto les marca «lo que va a pasar en todo el año: Más suspensiones y reestructuraciones».

Tras indicar cuáles son las empresas que se encuentran peor en toda la oscuridad, mencionó sobre los trabajadores que se encuentran a poco de jubilarse. Denunció que producto de las suspensiones «los compañeros no tienen aportes», señalando que con estas medidas los operarios sólo cobran el 75% del neto, reclamando que el porcentaje que no se paga, debería ser cobrado en bruto: «Si no lo aportás, dáselo al compañero», recriminó.

Más noticias: