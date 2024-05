«Isabella Coqueta», el emprendimiento de escarapelas y accesorios patrios

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, Verónica Moreyra, relató que el proyecto nació hace 13 años comencé, haciendo accesorios para el pelo de las niñas, específicamente para su hija. “Empecé con todo lo que es hebillas y vinchas, y al año más o menos comencé con los prendedores patrios, yo le digo prendedores patrios porque la escarapela es la típica cinta Argentina nada más y esto que yo hago es utilizando otras cintas figuras”, señaló la realizadora.

“Lo primero que hice fue la escarapela que se llama la flor de zapallito, que es rellenita con una perla y después se me ocurrió ir agregándole botones infantiles, y más adelante ya agregué figuras de porcelana también con figuras infantiles, con dibujitos, como para traer a los chicos para que se pusieran el prendedor patrio”, destacó la emprendedora.

Asimismo, sostuvo que las fechas patrias que acontecen durante todo el año son los momentos donde aprovecha para lograr las mayores ventas. “Hay chicos que lo usan durante toda la jornada en la escuela, tenemos varias fechas patrias, así que una vez que inicia la escuela ya me paro para lo que es el 2 de abril -señaló la Moreyra-. Después ya viene la semana de mayo y después tenemos el día de la bandera en junio, y después también tenemos que los niños de cuarto grado hacen la promesa la bandera”.

A su vez, detalló un poco las diferencias que suelen generarse en los usos de niños y niñas: “Las nenas usan no solo prendedor patrio sino también el accesorio del pelo haciendo juego, también hago algún que otro accesorio. Para los varones es un poquito más complicado porque ya esa edad están más o menos entre los 9 y 10 años y ya no quieren ponerse mucho. Quizás en lo que es varones vendo más a lo que es los nenes de jardín, a los nenes de primer grado y a medida que va pasando el tiempo ya los varoncitos van dejando eso y ya usan la clásica escarapela, no el prendedor con la figura infantil”.

“Después ya nos acercamos al 9 de julio y por ahí también hacemos algo más característico en este tiempo de la independencia”, comentó y dijo que se pueden hacer personalizados, ya que que a veces las docentes lo piden porque quieren alguna escarapela más llamativa o más grande o con brillos más elegante.

“También para el 2 de abril, en el desfile, hago una escarapela con un alfiler bien grande cosa que si usan una pashmina o algo así lo ponen ahí, y terminamos el año con el día de la tradición en noviembre, a donde hago emprendedores patrios y por ahí ya le agrego un mate o una empanada o algo simbólico a ese tema”, concluyó la emprendedora riograndense.