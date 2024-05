«Hay sectores de la sociedad que fueron estafados por Milei»

El Secretario de Acción Política del Partido Justicialista Fueguino Omar Becerra, pasó por los estudios de Radio Fueguina y habló de todo: la interna peronista, la actualidad nacional y, sobre todo, lo que sucederá con este espacio en la Provincia.

«El Consejo Nacional Justicialista tomó la decisión conjuntamente con el Consejo de la Provincia de Buenos Aires para en noviembre, el 17 de noviembre, más precisamente el Día del Militante, realizar la renovación de las autoridades, tanto de la Provincia de Buenos Aires como el Consejo Nacional. Nosotros, digamos, nuestro presidente convocó a la reunión del Consejo Provincial hace algunos días, en donde se fijó fecha de la renovación de las autoridades partidarias de la Provincia de Tierra del Fuego para el 22 de septiembre», recordó Becerra.

Consultado sobre las diferencias que saltan a luz en nuestro distrito, Becerra le restó importancia, señalando que es algo natural y que no solo sucede en la iska, sino en todo el país: «Esto no es solamente que ocurre acá en Tierra del Fuego, ¿no? Viene a nivel nacional. Hay una realidad de la cual uno no es ajeno. Y en nuestro caso, en la provincia de Tierra del Fuego, en estos últimos 30 días, en búsqueda de poder empezar a lograr la movilización de la estructura partidaria, nuestro presidente, que es el compañero Walter Vuoto, abre, digamos, con esta convocatoria para la renovación de las nuevas autoridades, abre también una campaña masiva de afiliaciones, en la cual para nosotros, en este caso para mí personalmente, produce una gran alegría».

«Se presentaron, hace escasas horas, 6.692 nuevas afiliaciones. El motivo de mi visita hoy aquí a la ciudad de Río Grande, aparte de charlar con todos mis compañeros, es venir a trasladar algún remanente de fichas de nuevas afiliaciones que se van a presentar», siguió, y relató: «Walter abrió la posibilidad de empezar a movilizar al peronismo y ya hay casi 7.000 almas con decisión de movilizarse y de empezar a trabajar para, digamos, en el futuro, tener la posibilidad de que el peronismo tenga un proyecto político que albergue y contenga a toda la sociedad en su conjunto».

Analizando la coyuntura nacional, puso el ojo sobre cómo se están disputando los espacios de poder dentro del PJ: «Cristina Fernández aparece arriba como una líder natural dentro del peronismo. Máximo Kirchner, líder, creador de la Cámpora también, pero dentro de ese mismo espacio es como que hubo un sector del peronismo que le han querido empezar a pelear ese espacio de poder. Y esto lleva también a algunas divisiones», y mencionó, entre otros, a Schuaretti, Randazzo y Massa.

La figura de Milei y los primeros meses de Gobierno

Becerra también habló de quienes apoyaron abiertamente a Javier Milei en las elecciones del año pasado y que hoy se sienten «estafados».

«Hay sectores de la sociedad que fueron estafados. Porque, digo, hay un sector de la comunidad que confió y lo estafaron. ¿Quién podría votar a un proyecto político que al otro día le suben el 1000% de la luz, el 1000% del gas? Por favor, nadie. Evidentemente hubo una cuota de confianza de que ese proyecto político iba a modificar cosas y hoy fue estafado», dijo.

«Por eso es muy importante que aunque algunos nos descalifican, aunque algunos nos bajan el precio, aunque algunos dentro de la democracia cometen abuso, cometen errores, bueno, todo eso hay que trabajarlo, hay que emprolijarlo, pero no podemos permitir, por tener una mirada diferente, que vengan por nosotros. A eso me refería que vienen por nosotros», añadió, y por eso destacó el encuentro masivo con otros sectores fueguinos para presentar el amparo contra el tarifazo.

«Hemos visto una gran cuota de madurez desde la política en la provincia de Tierra del Fuego, en donde el gobierno de la provincia, con los intendentes y con la mayoría de los actores sociales, con representatividad parlamentaria, consejos deliberantes, senadores, diputados, legisladores, intendentes, poniéndole la cara y el pechito a este proyecto que viene en donde es inviable, es imposible poder afrontar los costos que, digamos, este gobierno ha implementado. Y ha habido una gran cuota de madurez de toda la política», cerró.