El comercio se encuentra desesperado por la crítica situación que vive

Los tarifazos afectan gravemente a distintos sectores de la ciudad, y el comercio no es la excepción, quienes prevén un futuro oscuro, si la situación no se resuelve lo antes posible.

Productos a punto de vencer, que se venden a «precios amigables». Trabajadores que no les queda otra alternativa que aceptar su destino: Ser despedidos, o llegar a un acuerdo con su empleador, y reducir su horario de la jornada laboral, lo que implica cobrar menos. Son realidades que vive el comercio de Río Grande, a raíz de los tarifazos que los golpearon duramente.

«Es complicado, estamos alertados», expresó el referente de Almaceneros de la ciudad, quien no deja de manifestar que se encuentran alertados por las tarifas que les llegan para pagar los impuestos. «En un principio fue la luz, y luego el gas, que es un horror. No creo que pueda subsistir así algún comercio o actividad. No va a poder trabajar nadie«, agregó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«Las ventas vienen mal», lamentó Schreiber, sosteniendo que «la realidad que da el Gobierno Nacional no tiene nada que ver con lo que vemos en la calle. Las cosas aumentan cada vez más, las ventas caen» a raíz de que la gente toma la decisión de no gastar.

En tanto, denunció que «hay promociones, pero son de productos que se están por vencer y hay que tener cuidado en eso. No es que bajó el producto, sino que por estar cerca de su fecha de caducidad, es preferible venderlo más barato, que tirarlo».

Resaltó que estas medida se toman a raíz de los aumentos que vivieron en los últimos tiempos, por lo que, la manera en la que piensan combatirlo es sumarse al amparo que está realizando el Gobierno Provincial, en conjunto con los municipios de Tierra del Fuego.

Por tal motivo, la Cámara de Comercio lanzó un comunicado, indicando que «en razón de evaluar acciones por el desmedido y abrupto incremento de la tarifa del gas en los comercios», solicitaron enviar las boletas de abril y mayo, con el incremento detectado a las siguientes vías de comunicación: