Buscan recaudar más de 40 mil firmas para presentar el amparo contra el tarifazo

Ante los desmedidos aumentos de tarifas de gas y luz no residencial, el Gobierno provincial y los municipios comienzan a dar batalla contra estos tarifazos que pondrán en jaque instituciones deportivas y comercios en Tierra del Fuego.

Particularmente, desde el Gobierno comenzó a gestarse un amparo colectivo que busca retrotraer las tarifas. Al respecto habló con ((La 97)) Radio Fueguina el secretario de Representación Política provincial, Federico Jiménez, quien señaló:

«Estamos trabajando con diferentes ministerios y secretarías para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos de la provincia y sean parte del amparo colectivo que ha propuesto el Gobernador, con el objetivo de que tenga fuerza«. Además, remarcó la importancia de esta medida que afecta a todos y recordó el éxito en 2015, bajo la gestión de Melella en la intendencia de Río Grande, cuando se frenó el tarifazo de gas del gobierno de Macri.

Sobre la organización para la recolección de firmas, Giménez explicó: “Estamos trabajando desde el fin de semana en actividades multitudinarias que ha tenido el Gobierno provincial. A partir del lunes, recorremos las calles y barrios de las tres ciudades en paralelo, particularmente en las zonas más concurridas”.

El secretario también se refirió a los usuarios no residenciales: “Lo que ha pasado es que el residencial no ha sufrido el aumento de las tarifas, sino la quita de acuerdo con el trimestre del pago de la boleta, la quita de subsidios. Por lo cual, los aumentos no han sido en toda la población en general. Aunque sí en medidores comerciales, que afecta a toda la comunidad, porque le va a pegar al carnicero, al verdulero, al panadero, y todo eso va a ir a los precios”.

En cuanto a la cantidad de firmas necesarias, Giménez recordó que “en 2015 habíamos juntado 44 mil firmas en Río Grande, el objetivo es llegar mínimamente a esa cantidad en ambas ciudades grandes. Pero todo lo que pueda reforzar el amparo es bienvenido”. Además, destacó la buena recepción de la comunidad: “El fin de semana tuvimos muy buena recepción porque la comunidad entiende que esto va a repercutir en todos. Sobre todo considerando que está pasando en este momento del año, donde los fueguinos consumimos más el servicio por el invierno”.

Para fortalecer el amparo, el gobierno también invitará a la Cámara de Comercio a sumarse, “ya que tiene sumas desmedidas de gas y sean parte del amparo en la firma”, así como a la UNTDF y diferentes sindicatos que tienen instalaciones propias y sufrirán el impacto”.

Finalmente, Giménez indicó los puntos de recolección de firmas: “Vamos a estar en la zona de mayor concurrencia y haciendo relevamientos territoriales en diferentes partes de la ciudad. Los que quieran acercarse de manera física pueden hacerlo en San Martín 54, donde está la delegación de Gobierno, y en la secretaría de Representación Política del Gobierno en Fagnano 1345”.

