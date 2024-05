La defensa pidió la absolución de Sopena

Este jueves iniciaron los alegatos hacia el conductor Germán Sopena, imputado por el siniestro vial, ocurrido en 2021, el cual se cobró la vida del joven de 18 años, Santiago Liquín, y donde también resultó herido el amigo y compañero del adolescente, Matías Berger.

Tanto el abogado querellante de la familia de la víctima fatal, el Dr. Francisco Ibarra, así como también el abogado Ariel Pinno solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para el conductor.

En su alegato, la defensa de Sopena, a cargo del abogado Fernando Lapadula señaló que no se puede juzgar la conducta del conductor «con el diario del lunes, cuando no hay acuerdo de cómo sucedieron las cosas. No es indistinto el modo, la mecánica del hecho y cómo cruzaron los jóvenes», arremató.

«Saltaron sin percatarse que venía el automóvil”, apuntó el letrado Lapadula contra los jóvenes.

El abogado defensor sostuvo que los agravantes de la conducta del imputado, tales como el exceso de velocidad, así como también su estado de ebriedad, no estarían presentes.

El Tribunal de Juicio dispuso pasar a un cuarto intermedio para el lunes con las últimas palabras del imputado y el veredicto.

Una vez que finalizó la etapa de alegatos, el Tribunal Oral dispuso un cuarto intermedio para el próximo lunes 20 de mayo. A las 11:00 de dicho día, Sopena tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. En tanto, el veredicto se dará a conocer durante el mediodía.

Más noticias: