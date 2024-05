El gobierno trabaja para garantizar el pago del SAC en una sola cuota

Cuando falta algo más de un mes para tener que enfrentar el pago del primer Sueldo Anual Complementario del año, el gobierno provincial ya cuenta los recursos para cumplir con la obligación. “Estamos haciendo todo lo posible para abonarlo en una sola cuota”, buscó tranquilizar el ministro de Economía de la Provincia.

Entrevistado en exclusiva en ((La 97)) Radio Fueguina, Francisco Devita se refirió a la brusca caída de los recursos coparticipables que llegan desde Nación y las dificultades que genera para el cumplimiento de las obligaciones del gobierno provIncial.

Respecto del nivel de la caída, explicó Devita que “Si bien vemos en la coparticipación incrementos nominales, cuando descartamos el contexto inflacionario a marzo vemos un recorte del 28 por ciento”. “Se explica por la recesión, concedió. “Hay que ser conscientes que atravesamos un contexto complejo, sobre todo el 2023 por el nivel de inflación, pero que se aceleró con las medidas tomadas este año”, por el gobierno nacional.

Francisco Devita, ministro de Economía de la Provincia.

Además de advertir que se han debido recortar todo tipo de proyectos, el funcionario provincial recordó que “La caída en la coparticipación se traslada linealmente a los municipios”, respecto de lo cual refirió que “Con las tres responsables del área contable de los municipios nos hemos reunido, hay muy buen diálogo, les voy pasando una proyección de las transferencias, dentro de las cuales intentamos adelantar algún día de coparticipación para ayudarles a enfrentar el gasto”.

En diálogo con RadioNoticias, el contador Devita se explayó acerca de cómo se ha venido enfrentando la merma en los ingresos y descartó de plano la posibilidad de emitir cuasimonedas o de endeudar a la Provincia para cumplir con los gastos corrientes: “El esfuerzo que hicimos es enorme, en un contexto muy complejo, pese a lo cual no queremos apelar a las cuasimonedas ni a tomar empréstitos para gastos corrientes, no lo veo conveniente, no quiero hipotecar el futuro”, subrayó.

En cuanto a la más cuantiosa obligación del Estado provincial, el pago de saarios estatales, Devita describió que “hemos decidido trabajar cuestiones técnicas en el sector seco y húmedo, venimos haciendo un análisis mes a mes para seguir cumpliendo al día con el pago de haberes”.

“Estamos haciendo todo lo posible para abonarlo en una sola cuota”, se comprometió el ministro cuando fue consultado por el Sueldo Anual Complementario, cuya primera cuota vence a fin de junio.

“Todo el equipo de Economía trabaja para pagar sueldos en tiempo y forma”, remarcó finalmente Devita, buscando aportar tranquilidad acerca del tema que más preocupa a los empleados públicos.

