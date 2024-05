Los aumentos de tarifas son «peor que la pandemia»

El prestigioso club San Martín de Río Grande, con 87 años de historia de solidaridad con la comunidad encima, enfrenta una encrucijada financiera grave a raíz de los tarifazos del Gobierno nacional.

La situación, según José Guenchur, presidente del club, es aún más grave que la pandemia, ya que en ese momento pudieron acceder a beneficios del gobierno nacional, lo que no era una opción ante los aumentos desmesurados en las tarifas de servicios.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Guenchur expresó su preocupación: «Hay una preocupación muy grande que seguimos analizando en comisión directiva, porque lo que nos ha llegado ahora es la tarifa de electricidad. Este mes pagamos $500 mil pesos, que ronda el 100% de aumento con la tarifa del mes pasado. La del gas aún no la hemos recibido, pero por comentarios de clubes amigos, creemos que nos espera un aumento del 1000%.»

Además, Guenchur destacó las dificultades financieras del club para enfrentar estos incrementos: «Estamos en una encrucijada porque los costos van a ir en aumento, no podemos trasladar este aumento a nuestros socios deportistas, que son más de 300 chicos y adultos, porque también afrontan gastos y si tienen que cortar van a empezar por el club.»

El presidente del club lamentó que esta situación pudiera afectar las actividades sociales y el uso de las instalaciones: «El Club San Martín tiene 87 años de historia de solidaridad con la comunidad, en estos momentos no podemos permitirnos siquiera prestar el gimnasio. Tenemos actividades de lunes a lunes y esto puede traer aparejado la merma de actividades sociales y el uso de las instalaciones.»

«Esto es peor que la pandemia, en ese momento al menos pudimos acceder a beneficios de nación, en tarifas sociales, reducción de aportes, que a medida que se activó nos pusimos al día«, recordó.

Finalmente, Guenchur lamentó que hay actividades que podrían llegar a suspenderse en caso de no retrotraerse la situación: «Si no hay un ajuste de tarifas, tendremos que cerrar los fines de semana y no se jugará, es así», concluyó.

