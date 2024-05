Río Grande estaría fuera del Alerta Amarillo por fuertes vientos

Protección Civil de la Provincia emitió un comunicado, indicando que Tierra del Fuego se encuentra en alerta amarillo por fuertes vientos. Sin embargo, Río Grande quedaría fuera de este fenómeno, siendo Tolhuin y Ushuaia los perjudicados, según indicó el Director de Defensa Civil del Municipio, Sebastián Águila, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«En Río Grande habrá ráfagas de hasta 63 km/h, mientras que en el centro y sur de la Provincia superarán los 80 km/h», recalcó el funcionario.

Sin embargo, en caso de que hayan modificaciones de este fenómeno meteorológico, recordó las recomendaciones habituales en estas situaciones en el programa «Radio Noticias».

En caso de transitar por la RN3 y/o rutas complementarias, hacerlo con suma precaución.

Asegurarse que las ventanas se encuentren bien cerradas

No sacar residuos voluminosos a la calle

Asegurar materiales de construcción y/o algún elemento peligroso que se pueda volar

Asimismo, el Director de Defensa Civil Municipal comentó que en caso de que hayan materiales de construcción dentro de una vivienda no suelen intervenir, ya que «es algo particular», apelando así a que los vecinos no hagan caso omiso a las recomendaciones por fuertes vientos, mientras que en caso de que dichos elementos se encuentren en la vereda municipal, desde su área se comunican con Ambiente, «para que los inspectores hablen con los vecinos y consultarles qué harán con esos materiales, en caso de que la obra haya finalizado», con el fin de evitar algún accidente.

Además, recalcó que en los días que hay Alerta Amarillo, Defensa Civil no se hace cargo en caso de voladuras de techos: «A veces los vecinos se confunden y malentienden que nuestra área tiene que rehacer el techo de la vivienda. Nosotros no no subimos a ningún lugar que sea inseguro mientras haya un alerta meteorológica. El vecino debe arreglarlo«, subrayó.

Finalmente, recordó que ante cualquier eventualidad, los riograndenses deben comunicarse al 103.