Tres años del cierre de Digital Fueguina: testimonio de resistencia y lucha

Hace tres años, el cierre abrupto de Digital Fueguina dejó a 245 trabajadores sin empleo y sumió a toda una comunidad en incertidumbre. Marcos González, representante de los trabajadores, rememora aquel día desolador: «Nos presentamos a nuestro puesto de trabajo como siempre y nos encontramos con todas las puertas abiertas, sin puestos jerárquicos ni seguridad, sin ningún tipo de respuesta para los trabajadores«, dijo para ((La 97)) Radio Fueguina.

Desde entonces, la lucha por visibilizar su situación ha sido constante. «Tratamos de visibilizar lo mejor posible, haciendo actividades de venta de churros, raspaditas, locro, ferias, un trabajo arduo entre todos los compañeros que pudimos sostener gracias a la solidaridad de los vecinos«, relató González.

Pero la situación no ha mejorado. A día de hoy, 220 trabajadores aún figuran en la nómina de la empresa, sin recibir respuestas claras sobre su futuro laboral. «Seguimos de alta en el ANSES, eso no nos beneficia en nada e inclusive complica ya que los compañeros no pueden acceder a una asignación universal«, lamentó González.

Asimismo, las gestiones y reuniones con autoridades y representantes de la empresa han sido infructuosas. «Se ha trabajado bastante y se han llevado adelante reuniones, pero a la hora de hablar con los apoderados de la fábrica se niegan a todo«, denuncia González. «No hay interés en solucionar esto«.

La solidaridad entre compañeros ha sido vital para sobrellevar esta difícil situación, consideró González, «la empresa sigue en las mismas condiciones que el día 1 gracias a los trabajadores«, destacó. Sin embargo, la falta de calefacción y electricidad dentro de la planta representa un desafío constante. «Estamos solicitando solidaridad porque en esta época necesitamos electricidad adentro para que la maquinaria se resguarde«, explicó.

A pesar de las adversidades, la determinación de los trabajadores persiste. «Hoy muchos compañeros tenemos otro trabajo, pero seguimos insistiendo y entendiendo que no es solo por Digital, sino por muchas fábricas donde pasa lo mismo«, afirmó González. «Es necesario no bajar los brazos en estos tiempos, donde el subrégimen es atacado«, consideró.

Al respecto de esto último, el representante de los trabajadores de Digital Fueguina emitió opiniones respecto a la polémica de que el diputado libertario Santiago Pauli votara a favor de la Ley Bases, la cual incluye el artículo 111 que pone en peligro al régimen:

“Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que ejerce, más cuando está representando a una cierta cantidad de vecinos de lugar. Es mucha la gente en Río Grande que vive y ha forjado su historia gracias a la 19.640, es la columna vertebral económica de la provincia, tiene sus errores, pero jamás se puede morder la mano que te da de comer”, concluyó González.

