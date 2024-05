Duré confía alcanzar 37 votos para rechazar todo

La senadora nacional Eugenia Duré, representante de Unión por la Patria, delineó la estrategia que el bloque que integra seguirá en el Senado con respecto a la Ley de Bases y el paquete fiscal, tras su media sanción en la Cámara de Diputados. Duré, en declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, expresó la determinación de su partido de obtener 37 votos para rechazar completamente ambas propuestas.

«Tenemos que conseguir los 37 votos de senadores y senadoras para rechazar completamente la Ley de Bases y el paquete fiscal», afirmó Duré, haciendo hincapié en la postura de su bloque. Además, destacó el rechazo total al DNU 70/23 como un antecedente de la posición que mantienen.

En cuanto al contenido de las propuestas, Duré se refirió específicamente al artículo 111 del paquete fiscal, que considera perjudicial para la industria de Tierra del Fuego, así como a otras modificaciones que afectarían a diversos sectores, como la reforma jubilatoria y la eliminación de la moratoria. «Pedimos el rechazo total de la ley, como el rechazo total del paquete fiscal», enfatizó.

También abordó la situación en la Patagonia, instando a los senadores de esa región a unirse en rechazo a estas iniciativas. «Siempre digo que sobre todo los de la Patagonia, porque tenemos similitudes en las problemáticas y como lo hicimos en el DNU 70 trabajamos en ese famoso patagonazo», señaló.

Durante su intervención, hizo hincapié en la necesidad de un debate profundo en las comisiones, donde se puedan proponer modificaciones. «Queremos que la discusión de la Ley de Bases y del paquete fiscal se dé en las comisiones, porque además también entendemos que se pueden realizar algunas modificaciones», afirmó.

Asimismo, la senadora destacó la importancia de ganar tiempo para discutir estos temas, mencionando la vigencia del DNU 70 y sus negativas repercusiones en la economía y el empleo. Al respecto, consideró: “Necesitamos ganar tiempo, que significa no solamente este trabajo en las comisiones, sino también el trabajo uno a uno, como lo hicimos con el DNU, porque el DNU 70 está vigente. Esto significa que te siguen aumentando los alquileres, significa que tengamos problemas con las prepagas, significa que los colegios de los chicos están desregulados, significa que la economía está desregulada, que se ha disparado el desempleo”.

También criticó las declaraciones del presidente Javier Milei halagando nuevamente a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, y cuestionó su postura respecto a la causa Malvinas, afirmando que estas acciones ponen en peligro la soberanía del país: “Nosotros no podemos dejar pasar esas declaraciones, que además tienen una difusión mundial porque refieren a nuestros compatriotas caídos en Malvinas. Me parece que el presidente además está haciendo una provocación al pueblo argentino, a los veteranos y veteranas y sobre todo a nuestra historia. Le está errando bastante cuando se refiere a Malvinas”.

En cuanto al rol de su partido, la parlamentaria agradeció la oportunidad de representar la voz de Malvinas en el Congreso y destacó la importancia de incluir esta causa en la agenda política nacional. “Como fueguina también, me parece que ese lugar y esa voz hoy la tenemos dentro del Congreso, pasó en la última sesión que haciendo una relación también con embajadores y demás se habló mucho de la causa Malvinas, hemos podido poner a la causa Malvinas dentro de la discusión del recinto del Senado de la Nación” concluyó la senadora María Eugenia Duré.