Lapadula valoró el trabajo legislativo para mejorar el proyecto

En una tercera sesión legislativa marcada por la urgencia, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la semana pasada por unanimidad la declaración de emergencia en el sector comercial. El debate se centró en la grave situación económica que se enfrenta. Los esfuerzos legislativos para abordarla fueron elogiados en ((La 97)) Radio Fueguina por el legislador del partido Verde, Matías Lapadula.

Al repasar el desarrollo de la sesión, Lapadula destacó el trabajo de todos los bloques para mejorar el proyecto de emergencia comercial. En sus palabras: «Se nota que a partir de este año probablemente vaya a haber mucho más trabajo legislativo, que es el que pretendemos. Todavía hay muchas cuestiones que seguir avanzando porque recién se han conformado las comisiones».

El legislador enfatizó la importancia del diálogo y el consenso en un contexto legislativo diverso como el actual: «Con esta nueva composición de la Legislatura, que son muchos bloques, que no hay mayorías definidas, va a ser mucha más falta que se den las discusiones en el ámbito de las comisiones para llegar a los consensos necesarios».

La Ley de Emergencia comercial, uno de los puntos centrales de la sesión, fue acogida con optimismo por Lapadula: «Se trataron algunos temas importantes, en particular se sancionó la Ley de Emergencia comercial, esta herramienta que se venía solicitando desde el sector y que tiene que ver con una ayuda para tratar de paliar esta difícil situación económica que hoy sufre el sector comercial y todos los sectores de la economía».

También destacó la importancia de la participación de todos los bloques en la redacción del proyecto: «Creo que ha sido positivo porque en alguna medida este proyecto se terminó de redactar para lograr que salga por unanimidad, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias que se hizo desde cada bloque».

Uno de los puntos cruciales del proyecto es la suspensión de las ejecuciones fiscales, sobre lo cual Lapadula proporcionó detalles específicos: «A partir de esta crisis, muchos comercios, muchos contribuyentes, comienzan a atrasar en el pago de sus impuestos Por normativa, se empieza a intimar al pago primero y después se inician las ejecuciones fiscales, que normalmente traen aparejado el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente, lo que dificulta aún más su operatoria diaria. No solo no pueden pagar los impuestos, sino que no pueden pagar proveedores, luz, sueldos”.

El legislador explicó que la suspensión se aplica a las deudas existentes o en condiciones de ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la Ley. Sin embargo, insistió en la necesidad de que los deudores regularicen sus deudas en un plazo determinado: «El otro punto que yo sugerí y me pareció muy importante, es que no se puede otorgar el beneficio de suspender todas las ejecuciones, sin poner como condición que empiecen a regularizar esa deuda».

Lapadula lamentó que su propuesta de incentivar la conservación de empleos no fuera incluida en el proyecto final: «Me hubiese gustado incorporar otras cosas que yo venía hablando, que era dar un beneficio adicional con el compromiso de mantener las fuentes de trabajo. Esto no fue tomado por el resto de los bloques y quedó afuera».

En conclusión, para el legislador Matías Lapadula la aprobación de la Ley de Emergencia Comercial en Tierra del Fuego representa un esfuerzo conjunto para enfrentar la crisis económica que afecta al sector comercial y otros ámbitos, evidenciando los desafíos inherentes a la tarea legislativa en tiempos de crisis.