Gran actuación de los pesistas de la ciudad en la Liga Patagónica

Fueron seis los podios que obtuvieron los representantes del Centro de Rendimiento Deportivo del Municipio en esta instancia de la Liga Patagónica.

Las y los atletas riograndenses continúan teniendo grandes logros en distintos eventos deportivos. En esta ocasión fue a lo largo de la segunda fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico, competencia que desarrolló desde la categoría Sub 15 hasta Absoluto, en masculino y femenino.

Se destaca la participación de las y los deportistas representantes del CRD: Morena Genovese, quien obtuvo el primer puesto en Sub 15 con una marca nacional en esta categoría; Benjamín Garelli, tercero en el podio de la Sub 17; Abigail Molina como primera en la categoría Sub 20; Esteban Amarilla y Jesús Décima quienes obtuvieron -respectivamente- medallas plata y bronce en la rama masculina; y Lionel Bisso quien finalizó en el tercer lugar de la categoría Absoluto Masculino.