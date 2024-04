Atenderse por privado sin obra social cuesta 18 mil pesos

La problemática de las prepagas, así como también de la obra social estatal produjo un gran dolor de cabeza en los vecinos de la ciudad, quienes toman distintas posturas al momento de tener que asistir al médico.

En su caso particular, el médico pediatra, Alejandro Ciovinni, indicó en su paso por ((La 97)) Radio Fueguina que «hay gente que tiene la posibilidad de continuar con su obra social, o también abonar la consulta particular en las clínicas privadas».

Sin embargo, evaluó que por los fuertes incrementos en las prepagas «la situación se agravará, porque hay gente que no podrá sostenerlas, y como consecuencia se volcará al sistema público, lo que provocará una saturación del servicio».

En cuanto a su experiencia, relató en el programa radial «Un Gran Día« que «hay gente que no se anima a pedir que los atendamos, ya que no cuentan con obra social, ni dinero para pagar la consulta».

Sin embargo, existe la otra parte, donde la gente toma la postura contraria a ésta, ya que «pacientes que tengo desde hace años me expresan que no tienen plata para pagar, pero me piden que los atienda, y la consulta será abonada cuando cobren».

Ante la consulta de ((La 97)) Radio Fueguina sobre cuánto cuesta atenderse en las clínicas privadas, el Dr. Ciovinni indicó que actualmente el valor base es de 18 mil pesos, recalcando que es el valor que actualizó la Asociación Médica de Río Grande en abril. «Hay consultas que valen más, de lo sugerido, pero el precio base es ese», detalló.