La plataforma “Precio Bajo” se extiende a toda la provincia

El secretario de Representación Política de la provincia, Federico Giménez, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina los alcances de “Precio Bajo”, una iniciativa del Gobierno de la Provincia junto a la consultora Neodelfos que permite a consumidores fueguinos conocer y comparar precios reales en góndola de productos de la canasta básica de alimentos, con información que se actualiza cada 24 horas los siete días de la semana, de la cual ya tienen registro de alrededor de 20.000 personas por día que la utilizan sólo en Río Grande.

Según Giménez, «Precio Bajo» alcanzó un hito al registrar más de 20,000 consultas diarias en la ciudad de Río Grande. Este nivel de participación supera las expectativas iniciales, demostrando el interés y la necesidad que los consumidores tienen de acceder a datos precisos sobre los precios de los productos que adquieren regularmente.

«Estamos muy contentos por tener estas métricas dentro de la plataforma», expresó Giménez. «Pensamos que muchos vecinos y vecinas las iban a utilizar, pero no teníamos la impresión que de 35.000 hogares que tiene Río Grande, lo están usando casi 20.000 personas. Y con una permanencia de entre 5 y 6 minutos, eso significa que están utilizando la plataforma para buscar tipo de producto, que se mueven dentro de la aplicación buscando alternativas y comparando precios».

La utilización de la plataforma muestra patrones específicos, con picos de actividad que coinciden con los días de cobro. Giménez explicó: «La utilización se da en días fijos y en fecha determinada, como por ejemplo en mayor proporcionalidad el día de cobro, del 1 al 10 donde tuvimos picos de utilización de esta página web. Posterior en este tiempo va bajando, pero la métrica de ayer fueron 8.000 personas, creo que también es muy buena».

El alcance de esta iniciativa no se limita a Río Grande, ya que se está expandiendo a las ciudades de la provincia: «Tenemos un equipo de territorio en las dos ciudades, porque hace poquito se lanzó también en Tolhuin. Este miércoles lanzamos en Ushuaia. Los siete días de la semana con equipos territoriales. En Río Grande son alrededor de 42 puntos de venta, supermercados, mayoristas, distribuidores y carnicerías, verdulerías y panaderías. En Tolhuin son alrededor de doce lugares y un número muy parecido a Río Grande va a ser en Ushuaia a partir de mañana (miércoles)«.

Este viernes se presentó la plataforma digital ‘Precio Bajo’ en Río Grande

El funcionamiento de «Precio Bajo» involucra a un equipo que recorre los establecimientos relevantes en busca de datos precisos sobre precios. Giménez describió este proceso: «Son unas quince personas más o menos porque en algunos locales comerciales como por ejemplo un supermercado donde tenés muchos artículos y muchos productos, más o menos la carga de datos es de tres barra cuatro horas, dependiendo la curva de aprendizaje que tenga el operador. Después carnicerías o verdulerías, que son productos muy sencillos y rápidos, por lo cual los promotores se van moviendo en un circuito que nosotros tenemos diseñado para que releven la mayor cantidad de puestos en el menor tiempo posible».

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, con planes ambiciosos para futuras mejoras. Giménez compartió que «esto va a ser hasta que podamos lanzar una de las nuevas implementaciones, una nueva etapa porque este sistema operativo recién está en la primera etapa, o sea, mañana cumplimos la primera etapa de tres».

Inteligencia artificial aplicada

Entre las futuras mejoras planeadas se incluye la implementación de una sección de ofertas, así como la incorporación de inteligencia artificial y un chatbot para mejorar la experiencia del usuario. Giménez explicó: «En la segunda etapa la idea es poder implementar una web de ofertas, porque nosotros damos precio de lista hoy, pero por la complejidad que tiene la oferta, hay ofertas de dos por uno, ofertas de un segundo al 80%, tienen una fecha de vigencia, tiene una estrategia en el marketing que nos lleva mucho tiempo de relevamiento».

La inclusión de almaceneros y comerciantes locales en la plataforma también se encuentra en los planes futuros. Al respecto el funcionario señaló: «Y también sumar a todos los almaceneros y locales de cercanías que ellos mismos, desde la comodidad de su local comercial, puedan publicar ofertas o productos determinados que ellos quieran visibilizar en la página».

«Precio Bajo» no solo busca proporcionar información sobre precios, sino también promover la competencia y la transparencia en el mercado. Giménez destacó: «En la primera instancia incluso con la Cámara de Comercio de Río Grande, una de las propuestas que nosotros también le hacíamos y ellos también lo hacen como feedback, de no relevar 100% porque no todos los precios son competitivos que no pueden competir con un distribuidor. Pero sí tienen algunos productos específicos que ellos consiguen a buen precio porque se movilizan en el mercado de mayoristas».

Para promover la accesibilidad, se definió una versión web de la plataforma que permite a aquellos con recursos limitados o dispositivos más antiguos beneficiarse de sus servicios: «Hay mucha gente que la verdad que no tiene teléfonos nuevos y no tiene espacio para descargarlo, porque tiene un teléfono que usa para laburar, como hacemos nosotros, o no tienen los recursos económicos para poder adquirir una app. Lo que puede hacer una web es dejar un acceso directo dentro de tu inicio del celular, que funcionaría como una aplicación, hacés click en el acceso directo y te lleva directamente a la página».

El equipo detrás de «Precio Bajo» está comprometido con la divulgación y la capacitación de los usuarios potenciales, según expresó, por último, Federico Giménez: «Estuvimos recorriendo ya la semana que viene también vamos a estar visitando algunos CENTS de adultos, a la UCAM también vamos a ir para poder explicar la aplicación. Estuvimos en la Dirección de Personas Mayores donde nos juntaron a esos adultos que participan de las actividades y que el 90% ya había usado la aplicación. Me sorprendí porque muchos decían que la experiencia de utilizar la aplicación es fácil, es intuitiva, no es muy compleja, por lo cual les resultaba muy óptimo para poder utilizarlo».