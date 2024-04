El sector comercio insiste en la declaración de emergencia

En medio de un panorama sumamente complejo para el sector comercial, Ezequiel Rodríguez, secretario de la Cámara de Comercio de Ushuaia, abordó la presentación de dos proyectos legislativos en la Legislatura provincial que solicitan la declaración de emergencia del sector, buscando paliar la situación económica crítica que enfrentan muchas empresas debido a la caída en las ventas y el incremento significativo en los costos operativos, especialmente alquileres y servicios.

Rodríguez, en diálogo por ((La 97)) Radio Fueguina, expresó que se trata de “una situación que tiene que ver con un proceso, un cambio de política del Estado Nacional, de ordenamiento, un cambio de matriz que genera en el medio algún tipo de adaptación o de ajuste”.

El representante de la Cámara de Comercio destacó que la propuesta legislativa busca principalmente la suspensión temporaria de ejecuciones fiscales por deudas impositivas, sin afectar la continuidad operativa de los negocios afectados. “Lo que propusimos que se plantee es algo muy sencillo, cosa de que no hacer dudar a nadie, no mostrar nada que el Estado provincial tenga que salir a hacer un salvataje de empresas ni mucho menos. Tan solo lo que pedimos es que se suspenda o se prorrogue la posibilidad de que haya ejecuciones fiscales sobre deudas, en este caso de AREF”, destacó Rodríguez.

Enfatizó además que el objetivo no es eludir responsabilidades fiscales, sino proporcionar un respiro financiero a las empresas en momentos de dificultad: “No es que uno está pidiendo que no se paguen los impuestos, que se nos exima de algo, sino que lo que se está buscando es que, frente a ese endeudamiento nuevo que tiene la empresa, no se ejecute fiscalmente”.

Los proyectos, presentado por dos bloques legislativos, han despertado un amplio debate en la Legislatura. Rodríguez señaló que, si bien la propuesta contempla un umbral de facturación para su aplicación, esta medida busca principalmente beneficiar a los comercios más pequeños y vulnerables: “Es la base imponible de $1.000 millones” aclaró.

Asimismo, el representante comercial reconoció la reticencia de algunos comerciantes a revelar sus dificultades financieras, pero subrayó la importancia de abordar la crisis de manera colectiva y solidaria. “Sabemos a través de los estudios contables de los contadores y algunos testimonios, es que son unos cuantos, son muchos, generalmente los más afectados son los más pequeños”, afirmó Rodríguez.

La propuesta no se limita exclusivamente al ámbito de Ushuaia, sino que busca abarcar a todo el territorio provincial, incluyendo a Río Grande y Tolhuin, donde también se han observado situaciones similares de crisis comercial, según consignó.

En cuanto a las medidas económicas necesarias para la recuperación del sector, Rodríguez mencionó la necesidad de ajustes en los costos de alquiler y servicios, que están afectando significativamente la rentabilidad de los negocios locales. “Es una realidad, es un problema, muchos comercios viven con mucha preocupación el aumento de los alquileres, pero son las reglas”, afirmó.

Finalmente, el representante comercial de la capital fueguina destacó la importancia del diálogo con los legisladores y la necesidad de contar con el apoyo del gobierno provincial para implementar medidas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis en el sector comercial. “No es una ley demasiado ambiciosa, ni mucho menos comprometedora para recursos de la provincia. Lo que sí, es una ley que va a permitir que no se tire de la soga cuando la soga está al cuello”, concluyó.