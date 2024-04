Muerte del Senador Rodríguez: «Insistiré en el tema»

A días de cumplirse un nuevo mes de la muerte por autodeterminación del Senador Matías Rodríguez, Pablo Blanco, senador de JxC subrayó no tener mayor información de la que surgió en ese momento en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina. «Lo importante es que se esclarezca un hecho que llama mucho la atención de cómo se llevó a cabo», manifestó.

En este sentido, argumentó que «quienes conocíamos a Matías Rodríguez sabíamos que no era una persona que tomaría esa decisión. Independientemente de la faz personal, lo que interesaría es que se sepa la verdad, sea cual sea».

Asimismo, resaltó un vez más que «la causa judicial no avanzó más de lo que se conoció en su momento», por lo que lamentó esta acción de la Justicia de Tierra del Fuego, ya que Blanco evaluó que «debe darle un final a esto. No puede quedarse así, como que no pasó nada».

Esta postura fue argumentada a raíz de que «ante cualquier hecho de estas características, si una persona lleva a cabo esta decisión, y aparece golpeada como estaba Rodríguez, probablemente habría una investigación más importante».

El Senador Blanco lamentó la situación, ya que siente que «se suicidó Matías (Rodríguez) y está todo bien. No me parece».

El funcionario subrayó en ((La 97)) Radio Fueguina que varios medios realizan una investigación, por lo que se encuentran recabando información «para que lo de Matías Rodríguez no quede como si no hubiera pasado nada. Algunos interpretan que uno tiene objetivos políticos partidarios en este sentido, y no hay nada mas lejano. Yo creo que una muerte así no puede pasar desapercibida«.

El Senador Pablo Blanco recalcó que asumió un compromiso: «Cada 18, hasta que no se sepa la verdad, voy a insistir con el tema»