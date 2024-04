Gliubich, duro contra la lista 1: “Son parte de la casta”

En el marco de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tierra del Fuego, la contienda entre las listas 7 y 1 alcanzó un punto álgido con las declaraciones de Fernando Gliubich, quien encabeza la lista, y su enérgico rechazo a las acusaciones de la lista contrincante, la 1.

Gliubich, por ((La 97)) Radio Fueguina, afirmó al respecto: «Son comentarios desatinados y fuera de lugar, producto de la incertidumbre, de la desesperación, de la falta de realismo en un escenario en el cual hay que tener una mirada hacia adentro del partido y parar de buscar factores exógenos».

El candidato sostuvo que su lista promueve la inclusión de afiliados radicales que han sido excluidos durante mucho tiempo: «Después de que determinados integrantes de la lista que, en primer lugar, son afiliados radicales que hace mucho que no han tenido lugar, hoy estén integrando la misma, me parece que tienen igual derecho de cualquier militante de los que ellos hacen mención”.

En un intento por refutar las acusaciones proferidas desde la lista 1, Gliubich destacó la necesidad de renovación dentro del partido: “Hay militantes de primer y de segundo orden, como que hay algunos que son más importantes que otros. A razón de la verdad, y esto me hago cargo en mi humilde opinión, lamentablemente muchas veces han sido otros los partidos y espacios políticos los cuales han dado el lugar desde lo técnico, desde lo profesional, a muchos dirigentes y afiliados radicales en áreas que son técnicas”.

Además, señaló que su lista representa una opción de renovación y unidad frente a un modelo político que consideró agotado: «La lista 7 viene a ser una lista de renovación, una lista de unidad, una lista que realmente refleja una construcción colectiva y el resto es un modelo que está agotado, son parte de la casta política de la provincia y del radicalismo. Esto está a las claras”.

En cuanto a la autocrítica dentro del partido, Gliubich fue contundente: «Que empecemos a dar manotazos de ahogado o explicaciones que no son pertinentes, me parece que no tiene nada que ver”. Asimismo, instó a sus contrincantes a reflexionar sobre el rumbo de la UCR fueguina: «Tenemos que discutir hacia dónde va el partido, no estas cuestiones que, más allá de no confundir a nadie, las cosas están muy claras”.

El postulante también llamó la atención sobre la necesidad de dialogar y construir consensos en el ámbito político: “Me parece que es parte de este camino de lograr consensos, discutir proyectos a largo plazo, acá no hay nadie que pueda gobernar o gestionar o legislar de manera solitaria. Es parte de la vocación que uno lleva adelante”.

En cuanto al futuro del radicalismo, Gliubich expresó su preocupación por el estancamiento de los últimos años: «Nadie puede negar que la Unión Cívica Radical hasta la fecha se ha ocupado de mantener un statu quo en el cual no hubo renovación, no se permitió ni participar, ni renovar en el ámbito partidario, ni las ideas, ni discutir en el ámbito de los comités, acción política”.

Por último, advirtió sobre las consecuencias de no impulsar un cambio profundo en el partido: “Si el partido va a seguir manteniendo un statu, y, por otro lado, por último, negociando la derrota, que es lo que se ha hecho últimamente y en especial en el espacio Juntos por el Cambio, es muy difícil que el radicalismo salga a entusiasmar a alguien”.

En resumen, las palabras de Fernando Gliubich reflejan la intensa disputa que se vive dentro de la UCR fueguina en el contexto de las elecciones internas.