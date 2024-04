El Ministerio de Educación avanzará en la titularización de docentes

El ministro de Educación de la provincia Pablo López Silva dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina respecto a la actual situación de su cartera en vistas de las problemáticas a nivel nacional que han surgido recientemente.

Entre estos temas anunció que avanzarán con la titularización en el nivel superior de la educación, en búsqueda de dar mayor estabilidad laboral a los docentes.

“El año pasado una de las promesas que habíamos establecido en campaña tenía que ver con la estabilidad de los compañeros docentes de todos los niveles y modalidades”, recordó López Silva.

“Se pudo avanzar fuertemente en el tema del secundario y comenzamos con el tema del nivel superior, es decir, todo lo que son las tecnicaturas y los institutos de formación docente”, agregó.

En cuanto a los institutos de formación docente, el ministro de Educación señaló que se trabaja con una junta ad hoc para cuando salga el decreto, mientras que con los docentes de la formación terciaria “se está trabajando con los rectores y comunidades educativa a los efectos de que, a la misma manera que salió la formación docente, ellos alcancen la estabilidad laboral”.

Finalmente, López Silva anunció que se v a incorporar a los docentes de la educación no formal: “Estamos trabajando fuertemente en una deuda que tenemos con los compañeros de la escuela popular de cultura, nuestros talleristas que dan talleres en los diferentes barrios para la comunidad, son docentes que trabajan a la educación no formal, como el CAD u otras instituciones, que tampoco han alcanzado el beneficio de la titularización y me parece una deuda que tenemos con compañeros y compañeras que es necesario que ellos también logren esa estabilidad laboral”, concluyó.

