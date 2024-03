Mondino respaldó los dichos del presidente

La canciller Diana Mondino se refirió por primera vez a la disputa de esta semana entre Argentina, Colombia y México por las declaraciones de Javier Milei, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que »no afectan a las relaciones entre los países».

Así, la funcionaria le puso paños fríos a la situación, afirmando que las relaciones no se verán afectadas a largo plazo: »La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas son personales».

Milei habló sobre su par colombiano, Gustavo Petro, con quien ya había cruzado declaraciones en los meses previos. En esta ocasión, el presidente de la Nación dijo: «mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista«.

