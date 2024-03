Greve convocó a buscar una solución definitiva para OSEF

El legislador de Forja analizó la aprobación del auxilio financiero para la OSEF, ampliando los alcances de un fondo destinado a la Caja de Previsión. Reconoció que no es la solución al problema, sino un paliativo coyuntural.

Greve, en ((La 97)) Radio Fueguina, sostuvo que, si bien la medida no resuelve el prolongado déficit del ente, contribuye a que el mismo no continúe acentuándose. Asimismo, convocó a todos los actores intervinientes a buscar en conjunto una solución sostenible y justa.

La medida, diseñada para ampliar los alcances de un fondo específico inicialmente destinado a la Caja de Previsión Social de la provincia, generó cierto optimismo por parte del legislador oficialista, en tanto implica evitar un agravamiento inmediato del déficit. Sin embargo, subrayó que esta medida no constituye una solución definitiva, sino más bien un primer paso en una serie de acciones necesarias para estabilizar las finanzas de OSEF.

«Se logró hacer una herramienta financiera para poder fortalecer de alguna manera a la OSEF con un dinero de un excedente de un fondo que se creó en el año 2016 si con la ley 1068, que tenía exclusiva disponibilidad a la Caja», expresó Greve, enfatizando la importancia de encontrar formas innovadoras de utilizar los recursos disponibles para abordar los desafíos financieros de la obra social.

Entre las modificaciones propuestas por los bloques legislativos, se incluyó la duración inicial de seis meses del auxilio, sujeto a una revisión detallada y la posibilidad de extenderse por seis meses adicionales. Este fondo, según informó Greve, se deberá utilizará exclusivamente para prestaciones médicas y no para el pago de sueldos, lo que refleja un enfoque estratégico para dirigir los recursos hacia las áreas más críticas de necesidad dentro de OSEF.

«Se tomaron muchas de las consideraciones que plantearon los bloques y se sacó un proyecto distinto al que presentó el Ejecutivo», señaló, destacando el papel constructivo del diálogo político en la formulación de políticas efectivas. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho por hacer para abordar los desafíos estructurales que enfrenta OSEF.

Con una deuda que supera los $10.000 millones en la Tesorería y un déficit mensual que aumenta en aproximadamente $1.200 millones, según Greve, es evidente que la situación financiera de OSEF requiere una atención urgente y concertada. “El sistema público de salud lo entendemos por no solamente los hospitales, sino los efectores públicos y privados y entre ellos la Obra Social del Estado Fueguino, que tiene 56.000 beneficiarios, que tiene 30.000 afiliados. Es la obra social más grande de la provincia y es importante que cumpla con las prestaciones médicas” describió.

«La herramienta del fondo es una de todas las herramientas que tiene la Caja para llegar a la solvencia delicada del equilibrio financiero que tiene hoy», afirmó Greve, dando por tierra con las críticas y temores sobre el eventual desfinanciamiento que la norma podría acarrear para el organismo previsional.

También hizo hincapié en la importancia de un enfoque integral que aborde tanto los aspectos financieros como operativos de OSEF, para hallar una solución definitiva a su déficit. «Tenemos que sentarnos a ver qué contratos tenemos con las clínicas, qué prestaciones da la obra social, qué prestaciones da el hospital, cómo compran las obras sociales», agregó, subrayando la necesidad de revisar los procesos internos y las políticas de adquisición para optimizar el uso de los recursos disponibles.

En última instancia, Greve enfatizó la necesidad de un compromiso político continuo para abordar los desafíos de OSEF. Destacó la decisión política de la actual gestión de no hacer recaer los efectos de la crisis sobre los aportes de los trabajadores estatales: “El Gobierno de la provincia decidió por una decisión política no pedir el aporte a los trabajadores y sí se aumentaron las contribuciones patronales. El Estado puso más más plata para la obra social para poder solventarla, pero no así el aporte de los trabajadores. Yo creo que hoy tampoco se debiera tocar, porque la situación económica es más que apremiante”.

No obstante, admitió que en el análisis que se avecina, es posible que se deba evaluar como uno de los elementos, el aporte de los trabajadores. Sin embargo, apreció que, «solo el aporte de los trabajadores no va a resolverlo, tampoco», destacando la importancia de una visión a largo plazo que trascienda las consideraciones políticas inmediatas.

Con una crisis financiera que no muestra signos de disminuir, el legislador Federico Greve instó a todos los actores involucrados a unirse en un esfuerzo concertado para garantizar que OSEF pueda cumplir con su mandato de proporcionar atención médica de calidad a todos los residentes de Tierra del Fuego.