“Hoy decidís si comer o no comer”, denunció Melella

El Gobernador Gustavo Melella estuvo presente en la inauguración de la Carpa de la Dignidad de los Veteranos de Malvinas en Río Grande, donde dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina respecto a la situación del país.

En primer lugar, el mandatario provincial fue consultado por la baja de la inflación y señaló que está bajando desde un punto altísimo, “veníamos con la inflación del 10%, pasamos al 25%, al 20% y al 13%. Eso es altísimo”, señaló.

“La devaluación que hubo es histórica, los alimentos bajan porque no se pueden comprar para comer. Hablé con vecinos y me dijo que come una sola vez al día, una jubilada me dijo que de cuatro remedios que tomaba ahora solo puede tomar dos”, acusó el Gobernador.

Melella arremetió señalando que “cada vez hay más desocupación, se enfría más la economía, hay menos producción y más despidos. Y esto está sucediendo en nuestra ciudad”.

“Nosotros estamos trabajando con la industria para ver qué otros elementos podemos producir, porque hoy en día quién va a comprar un televisor, un aire acondicionado o un celular, si hoy tenés que decidir si comer o no”, denunció.

“Los números no son nada para celebrar, porque no se puede lograr una baja de inflación a costa de que el pueblo coma menos. Las tarifas siguen aumentando, los subsidios nacionales se siguen quitando, es alarmante”, cerró el Gobernador.

Más noticias: