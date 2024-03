Presentaron un catálogo en memoria de Niní Bernardello

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Fueguino de Arte en la ciudad de Rio Grande, en una velada cálida a la que asistieron funcionarios y funcionarias, amigos y amigas de la artista y familiares, quienes acompañaron con saludos y anécdotas que surgieron en memoria de la artista.

Al respecto Analía Cubino Presidenta de la Agencia de Innovación describió a la artista y poeta como “una gran gestora de la cultura, con un amor inmenso que transmitía humanidad en sus obras”.

En ese sentido expresó que “hoy nos une algo más que el amor por su obra y es un día muy especial. En cada selección que hay en este catálogo hay un pedacito de lo inconmensurable de su amor, de su entrega. Desde los más pequeños, niños y niñas que fuimos educados por ella, hasta quienes pudieron formarse profesionalmente”.

Asimismo, la funcionaria se refirió al contexto nacional asintiendo que “el momento que estamos viviendo en la cultura argentina y la ciencia se siente. Se sufre el avasallamiento al capital más importante que tenemos y en este sentido intentamos promover que Niní y su obra sigan presente”.

En cuanto a la presentación del catálogo, Maribé Achaga expresó con emoción que «solo ustedes, gente muy sensible pueden hacer esto, es realmente muy bonito. Ella se movía en el arte con una calidez, no esperaba la centralidad ni el reconocimiento sino más bien hacer. En realidad, cuando muere una artista en realidad no muere, queda en la vida”, finalizó.

El catálogo presentado en esta ocasión fue editado por la Editora Cultural de Tierra del Fuego y contiene las obras expuestas en la reinauguración del Museo Fueguino de Arte.

De la preparación de esta muestra y del catálogo participaron: la curadora Matilde Marín y el diseñador gráfico Fabian Muggeri, junto a artistas locales y amigos de la artista: Gustavo Lorda en fotografías de la obra, Maximiliano Lopez y Laura Lloverá en asistencia de la curaduría y en la preparación de la muestra.Todos estos trabajos fueron articulados con el personal de trabajo del Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello.

Cabe destacar que también se celebró el primer aniversario de la reinauguración del bautismo del Museo Fueguino de Arte, en homenaje a la prestigiosa artista Noemí Nini Bernardello.

Para más información visitar las redes de CulturaTDF en Instagram y Facebook.