«Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance», dijo Melella sobre el reclamo por Malvinas

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, acompañó este domingo el acto de apertura de la Carpa de la Dignidad en Río Grande.

Melella sostuvo que “estamos acompañando a nuestros queridos veteranos que son nuestros héroes. Son ellos quienes año a año levantan esta Carpa de la Dignidad que nos ayuda a todos los argentinos, a los fueguinos, a mantener siempre presente la Causa Malvinas, una causa que nos une a todos”.

Asimismo, en relación a la política del Gobierno Nacional respecto de Malvinas, el mandatario indicó que “no vemos con agrado la mirada que tiene hoy Cancillería. Realmente no está bien ser complacientes con los ocupantes ilegítimos e ilegales que son los británicos y sus aliados. No es un buen mensaje. Hay que mantener diálogo como lo planteó Naciones Unidas, pero Gran Bretaña no se sienta a dialogar. Cada vez quiere tener más y quiere tomar más posesión sobre el territorio que no le corresponde”.

“En este siglo el mundo condena el colonialismo. Sinceramente creo que nuestro país debe tener más claridad y firmeza en la defensa de la soberanía. La Argentina tuvo avances durante estos años. Las últimas declaraciones en el Comité de Descolonización de haber sumado más países importantes que le pidan a Gran Bretaña que se sienta a dialogar es un gran avance diplomático. Haber dado de baja el acuerdo Foradori Duncan es un gran avance. Hoy Gran Bretaña quiere construir un puerto y la provincia va a accionar judicialmente. Ahora, no sabemos que ha hecho o que va hacer el Estado Nacional”, aseguró.

Melella también expresó que “el puerto de Gran Bretaña no es para cruceros, es presencia netamente militar. Lo que hace fortalecer la presencia militar de Gran Bretaña y el OTAN en el Atlántico Sur. No tenemos que ser ingenuos. Coincido plenamente con la mirada del Intendente de Río Grande en que realmente volvemos a la política del gobierno de Macri. Hay un proceso de desmalvinización contra el que tenemos que luchar todos juntos. Debemos fortalecer nuestro reclamo y no bajar nunca los brazos. Por eso es fundamental acompañar a los veteranos durante estas fechas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener viva la Causa Malvinas”.