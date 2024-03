Felipe Concha: “Para nosotros se trataba de llevar tranquilidad a los trabajadores”

El secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, realizó una conferencia de prensa este 21 de marzo, donde se refirió al acuerdo salarial alcanzado con el Gobierno provincial para el escalafón seco.

En primer lugar, el gremialista detalló que se tratade una recomposición salarial del 30%, en dos tramos de 15% para abril y otro 15% para mayo. “Yo creo que para nosotros se trataba de llevarle tranquilidad a todos los trabajadores del escalafón seco. Porque falta un mes todavía de que cobren el 10% del acuerdo anterior y los 50 mil pesos que se venían dando”, opinó.

Asimismo, Felipe Concha señaló que a fin de mes se sentarán nuevamente con el Gobierno para revisar la pauta acordada, “por si la inflación o la remarcación de precios sigue avanzando, entonces vamos a seguir discutiendo salarios porque tenemos paritarias libres y ya tenemos ya algo”, destacó.

El dirigente sindical recordó que la inflación del año pasado fue más del 150%, y en consecuencia “todos los salarios se cayeron, inclusive ahora la inflación avanza y los salarios están muy bajos. Yo creo que con esto que se consigue es un alivio más para los trabajadores”.

“Si bien nosotros afirmamos que tenemos las puertas abiertas para seguir discutiendo, para seguir mejorando el salario, hay un compromiso firme del gobierno de poner plata en el salario de los trabajadores, pero bueno, nosotros queríamos conseguir algo más todavía y esto se consiguió”, remarcó Concha.

El secretario General de ATE Río Grande mencionó que se levantó el piso salarial y que “hay compañeros que van a estar un poco mejor”, porque en la mesa se planteó la situación a nivel nacional. “El gobierno dijo que es el máximo esfuerzo que hace, pero estamos todos convencidos que esta inflación les sacó el sueldo a los trabajadores”, aseguró.

Finalmente, sobre cómo el acuerdo alcanza a los jubilados, Felipa Concha señaló que “no quedan afuera, nosotros todos los aumentos que conseguimos en gobierno y en el municipio van al sueldo básico de los trabajadores y todos los jubilados cobran el aumento total. Nosotros no nos olvidamos de los jubilados, sabemos que necesitan la plata y quizás mucho más que cualquier activo, porque ellos tienen una canasta familiar de alimentos, de medicamentos y aumentó todo, no los podemos dejar afuera y no los dejamos afuera”, concluyó.

