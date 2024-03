Arce criticó la falta de comunicación en el Concejo Deliberante

Una polémica se suscitó en el Concejo Deliberante luego de que por decisión de la presidenta de la institución se elevarán las dietas de la “planta política”, es decir trabajadores que asisten a los concejales y a la presidencia.

Al respecto habló la concejal por Provincia Grande, Alejandra Arce, en ((La 97)) Radio Fueguina, donde aseguró que se enteraron a través de un decreto.

“Los mejoramientos para los trabajadores son bienvenidos, pero lo particular es que se trató de una decisión de quien hoy es la presidenta del Concejo y responsable de la ejecución presupuestaria”, explicó.

Arce ironizó y señaló que parece tratarse de una “nueva modalidad en el Concejo Deliberante” el hecho de que los ediles se enteren de estas decisiones “que se toman de manera inconsulta a través de decretos o los medios de comunicación”.

La concejal reiteró que la decisión es exclusiva de la presidenta del cuerpo colegiado y que, al tener tanta repercusión en la comunidad, “hay que hacerse responsable de las tomas de decisiones, cuando alguien está a cargo de la administración de una institución tiene que hacerse cargo”, reiteró.

“No podemos salir a hacer determinadas declaraciones y culpar a otro ente, en este caso hablar del Ejecutivo municipal. Siempre que parece que algo no es bien tomado por la comunidad, es responsable el Municipio”, acusó Arce.

“El Concejo Deliberante reclama la autonomía y la tiene para tomar esas decisiones, pero hay que hacerlo de manera seria, pensar cómo se lleva adelante la ejecución presupuestaria, cuáles son los gastos en el Concejo hoy”, manifestó la concejal por provincia grande.

Asimismo, reforzó que su bloque no fue parte de la toma de decisión del aumento. “Al no tener reunión interna, enterarnos por decretos, que la segunda sesión se dará en otro lugar que no es el ámbito del Concejo Deliberante, que nos enteramos por los medios, es culpa de una nula comunicación”, señaló.

“Si hay reuniones de este bloque mayoritario, por lo menos nuestro bloque no es invitado a estos encuentros”, dijo Arce y consideró que desde hace tiempo se pide hablar respecto a la institucionalidad.

“Ha tenido un plazo amplio la presidenta, estamos pisando abril, y no hemos tenido una reunión para determinar cómo van a funcionar determinadas cosas”, criticó.